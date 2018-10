Salvini avverte | “Tria rispetti il contratto di governo e il M5s rispetti i patti”

Migranti sui charter dalla Germania - Salvini avverte : “Chiuderemo gli aeroporti” : «Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti», dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. ...

Mattarella firma ma avverte : “Rispettare Carta su migranti” Salvini : non siamo fessi Video Decreto - il testo integrale : Il Capo dello Stato richiama in particolare l’articolo 10 della Carta che prevede l’obbligo per l’Italia di rispettare le norme di diritto internazionale. Il commento di Salvini: «Ciapa lì e porta a ca’»

Decreto Salvini - Mattarella firma ma avverte Conte : “Sui migranti rispettare Costituzione” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il Decreto Salvini su sicurezza e immigrazione, ma ha - allo stesso tempo - inviato una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avvertendolo sull'importanza del rispetto della Costituzione sul tema dei migranti: "Avverto l’obbligo di sottolineare che, in materia, restano fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato".Continua a leggere

Alessandra Ghisleri - il sondaggio con cui avverte Matteo Salvini : cosa può rovinarlo : La manovra sarà la vera 'scommessa' per il governo Lega-M5s. Alessandra Ghisleri , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, illustra i risultati del suo sondaggio Euromedia research che ...

Fine dell'Euro? Salvini avverte : "Cara Ue - noi siamo sovrani" : Parole di fuoco dall’Europa per la nota d’aggiornamento del Def italiano, mercati in subbuglio e spread in rialzo. Ora conta il carattere. Salvini dichiara battaglia Segui su affaritaliani.it

Salvini avverte - ancora - Tria : "Il deficit non è un problema" : Matteo Salvini avvisa ancora una volta il ministro dell'Economia , Giovanni Tria . Il leader della Lega manda un messaggio chiaro in vista della legge di bilancio: 'Il deficit non è un problema'. Non usa giri di parole e in queste ore calde per il Tesoro ...

C'è l'ennesimo caso Aquarius. Salvini avverte : 'Non sbarcherà in Italia' : Secondo stime del ministero dell'Economia, la crescita per il prossimo anno dovrebbe essere solo dello 0,9 per cento. I mercati sono stati nervosi in estate a causa dei timori che il governo di Roma ...

C'è l'ennesimo caso Aquarius. Salvini avverte : "Non sbarcherà in Italia" : Di Maio: "Prima l'Italia" Berlino, 21 set - (Agenzia Nova) - Nonostante gli avvertimenti della Unione europea in materia di disciplina di bilancio, l’Italia sta prendendo in considerazione di aumentare il deficit. Lo affermato dal vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, L

Di Maio sfida Tria : «Faccia deficit - punto». E avverte Salvini : «Vado a riprendermi i voti del Nord» : Il leader del Movimento 5 Stelle punta a varare interventi per la semplificazione per riconquistare gli imprenditori

Chef Rubio avverte Salvini : ‘Lotterò sui social per dar voce a chi è contro di lui’ : Chef Rubio manda un messaggio poco amichevole a Salvini proponendosi come punto di riferimento sui social per chi considera il ministro dell'Interno leghista un problema per la democrazia italiana. Intervistato dai giornalisti a margine della campagna del Wwf che ha lo eletto testimonial per la salvaguardia dei gorilla, l'ex giocatore di rugby oggi cuoco di successo protagonista di diversi programmi televisivi a tema gastronomico si è scagliato ...

Chef Rubio avverte Salvini : ‘Lotterò sui social per dar voce a chi è contro di lui’ : Chef Rubio manda un messaggio poco amichevole a Salvini proponendosi come punto di riferimento sui social per chi considera il ministro dell'Interno leghista un problema per la democrazia italiana. Intervistato dai giornalisti a margine della campagna del Wwf (che ha lo eletto testimonial) per la salvaguardia dei gorilla, l'ex giocatore di rugby oggi cuoco di successo protagonista di diversi programmi televisivi a tema gastronomico si è ...

La Meloni avverte Salvini : "I Cinque Stelle a sinistra. Non tradire gli elettori" : Per la leader di Fratelli d'Italia il momento decisivo per capire il futuro della politica italiana saranno le elezioni europee della prossima primavera: 'Saranno una sorta di attacco a Fort Alamo, ...