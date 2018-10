Salvatrice e Rosalia | 45 anni fa la «fuitina» e oggi il matrimonio

vanityfair

(Di domenica 14 ottobre 2018) Quarantacinquefa la «» e, finalmente, l’unione civile. Due signore sessantenni siciliane hanno realizzato il sogno di una vita: non saranno mai più considerate due estranee, nemmeno davanti alla legge. Mancavano quindici giorni alfraAmormino e il fratello della sua amicaGiallombardo. Ma le due donne sapevano che il vero amore, in realtà, era quello che era nato tra loro. Era il 1973: le rispettive famiglie non avrebbero mai accettato la verità. Così, l’unica possibilità fu quella di sottrarsi alscappando lontano:organizzarono la classica «» e fecero perdere, per un po’, le loro tracce. Quando tornarono in paese, a Termini Imerese, il padre didenunciò, accusandola di avere rapito la figlia. Ma la donna fu scagionata proprio dalla fidanzata, che era diventata maggiorenne da ...