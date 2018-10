Salute | Dynamo Camp | prima “Medical Device Challenge” perfettamente riuscita

Salute : al via Medical Device Challenge per sostenere Dynamo Camp : Al via il prossimo 14 ottobre nell’Oasi Dynamo di Limestre (Pistoia) il primo Medical Device Challenge, l’evento di sport e solidarietà voluto da Assobiomedica, Federazione di Confindustria che rappresenta le imprese del settore dei dispositivi medici in Italia. L’iniziativa rappresenta la prima tappa di impegno sociale dell’associazione per sostenere Dynamo Camp, il Camp di terapia ricreativa unico in Italia, che offre ...