Rugby | l' under 16 degli Hammers infiamma il pubblico ma perde di misura contro i Dragoni

Rugby - ventisei azzurri convocati per il raduno della Nazionale Italiana Under 20 : la lista completa : Sono stati convocati ventisei atleti per il raduno della Nazionale Italiana di Rugby Under 20 Fabio Roselli ed Andrea Moretti, tecnici della Nazionale Under 20, hanno convocato per il raduno in programma a Calvisano (BS) dal 15 al 18 ottobre, ventisei atleti che si ritroveranno presso gli impianti sportivi del San Michele nel primo pomeriggio per la prima sessione tecnica. Mercoledì 17 è previsto un allenamento contrapposto con la ...