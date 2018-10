Rugby | in campo la serie A maschile e femminile | ecco tutti i risultati di giornata

Rugby – Le azzurre in campo a Prato per un test match contro il Sudafrica : Italdonne, il 25 novembre il test match delle azzurre contro il Sudafrica a Prato L’autunno internazionale azzurro si arricchisce di un nuovo appuntamento, con la Nazionale Italiana Femminile che – dopo l’esordio stagionale del prossimo 4 novembre contro la Scozia a Calvisano – tornerà in campo per un secondo test-match domenica 25 novembre allo Stadio “Chersoni” di Prato contro il Sudafrica. La scelta della sede della prima sfida assoluta ...

DIRETTA / Australia Argentina (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - via! (Rugby Championship) : DIRETTA Australia Argentina streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida per il Rugby Championship 2018 (oggi sabato 15 settembre).(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Firenze. Al Franchi in campo la Nazionale Italiana Rugby di Conor O’Shea : Sul prato che nel novembre 2016 vide gli Azzurri centrare una storica vittoria contro i due volte Campioni del Mondo

Gli Hammers Rugby Campobasso scendono in piazza a "Vivi la tua città" : Per ognuno di loro ci sarà la possibilità di ritirare un coupon omaggio per provare gratuitamente questo sport per un mese! Su questa e su altre iniziative, i dirigenti e i tecnici degli Hammers ...

Tutto pronto per i Cattolica Test Match 2018 : in campo anche i Volontari del Rugby : Cattolica Test Match 2018: tornano i Volontari del rugby Il conto alla rovescia per la ripresa dell’attività sportiva della Nazionale entra nel vivo con il lancio della campagna di comunicazione “Novembre è rugby” dedicata ai Cattolica Test Match al via il prossimo 10 novembre e, insieme a Parisse e compagni, anche i Volontari del rugby sono pronti a fare il proprio ritorno. La Federazione Italiana rugby aprirà mercoledì 5 settembre il ...