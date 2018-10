Rugby – Esordio vincente per Arca Gualerzi Amatori | sconfitto nettamente Vasari Arezzo

Rugby – Le Zebre sconfitte dai Bristol Bears nell’esordio stagionale in Challenge Cup : Sconfitta all’esordio per le Zembre in EPCR Challenge Cup: la formazione italiana si arrende ai Bristol Bears Le Zebre hanno aperto la loro campagna europea in EPCR Challenge Cup nella tana degli inglesi Bristol Bears, club neopromosso nel massimo campionato inglese. Nella prima sfida del girone 4 gli inglesi, nonostante i tanti cambi rispetto alla formazione scesa in campo 7 giorni fa nella sconfitta contro Worcester, sono partiti ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton e Zebre all’esordio nel secondo torneo continentale : Comincia la stagione europea del Rugby: domani via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci saranno italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Domani alle ore 15.00 a Monigo il Benetton esordirà nella Pool 5 contro i francesi del Grenoble. Si è allungata dopo l’ultima gara del Pro14 ...

Rugby – Challenge Cup : scelti i Leoni per l’esordio col Grenoble : Rugby Challenge Cup: scelti i Leoni per il match d’esordio contro Grenoble Domani pomeriggio ore 15:00 allo Stadio Monigo avrà inizio l’avventura in European Rugby Challenge Cup del Benetton Rugby impegnato contro l’FC Grenoble. I Leoni, che nello scorso match di Guinness PRO14 vinto contro i Southern Kings hanno perso per infortunio Ioane, McKinley e Steyn, si preparano ad affrontare il club francese che in questo inizio di TOP14 ha ...

Rugby - Top12 2018-2019 : esordio sul velluto per Petrarca - Calvisano - Rovigo e Fiamme Oro : Nella prima giornata del rinnovato Top 12 di Rugby belle vittorie per le quattro semifinaliste dello scorso campionato di Eccellenza: i campioni in carica del Petrarca dominano il derby di Padova contro il Valsugana, vincendo per 9-40. Calvisano batte Verona 37-3, mentre Rovigo supera con scarto simile la Lazio, sconfitta per 41-8. Viadana asfalta San Donà per 45-7, mentre le Fiamme Oro battono Mogliano per 44-17, portando così a cinque il ...

Rugby – Guinness Pro14 : esordio positivo per le Zebre a Parma : Le Zebre trovano vittoria e cinque punti all’esordio a Parma contro i Southern Kings Le Zebre ripartono da dove hanno lasciato il Guinness Pro14, con una vittoria contro i sudafricani Southern Kings superati al Lanfranchi per 32-16 nel primo turno della stagione 2018/19. Col successo arrivano anche i cinque punti per la franchgia federale capace di segnare la quarta meta all’ultimo assalto dopo una gara sempre avanti nel punteggio. ...

Rugby - Guinness Pro14 – Zebre verso l’esordio : i convocati per la sfida contro i Southern Kings : Scelte le Zebre per l’esordio nel Guinness Pro14 di domani a Parma contro i sudafricani Southern Kings A distanza di quattro mesi dall’ultima gara ufficiale lo Zebre Rugby Club è pronto a tornare in campo domani nel turno inaugurale della nuova stagione del Guinness Pro14. Allo Stadio Lanfranchi di Parma i bianconeri ospiteranno i sudafricani Southern Kings affrontati una sola volta nella loro storia, nel successo di Port Elizabeth ...