Royal wedding 2 | le foto ufficiali del matrimonio di Eugenie di York con Fergie e la

Royal wedding 2 - gli sposi lasciano il ricevimento sulla Aston Martin DB10 utilizzata nel film James Bond [FOTO e VIDEO] : L’Aston Martin utilizzata dagli sposi reali è un esemplare da 3,6 milioni di dollari utilizzato per le riprese di Spectre 24esimo film di James Bond Dopo la celebrazione del matrimonio della principessa Eugenia di York, nipote della Regina Elisabetta II, e Jack Brooksbank, i novelli sposi hanno festeggiato il loro matrimonio insieme agli invitati con un fastoso ricevimento organizzato al Castello di Windsor. Al termine del ricevimento, i ...

Royal wedding Eugenia di York - le pagelle degli ospiti vip : promossi e bocciati : È stato il giorno del suo grande riscatto, dopo averla bollata per anni come un brutto anatroccolo, la stampa di tutto il mondo ha visto una perfetta principessa camminare verso il suo principe ...

Royal wedding : il motivo della scollatura della principessa Eugenia che ha commosso il mondo : Il 12 ottobre 2018 al castello di Windsor la principessa Eugenia di York e Jack Brooksbank si sono sposati. Il matrimonio si è tenuto nello stesso luogo in cui il 19 maggio scorso il principe Harry ...

Andrea Bocelli - in - canta al Royal wedding della Principessa Eugenia : Il 'nostro' Andrea Boccelli ha prestato la sua voce conosciuta in tutta il mondo per allietare le nozze con il suo bel canto. Presente anche George Clooney e la moglie Amal. Hanno partecipato anche ...

Pippa Middleton (col pancione) impeccabile al Royal wedding di Eugenie : il look : Non sarà stato atteso e super mediatico come quello del cugino Harry, ma del royal wedding di Eugenie di York, la figlia di Sarah Ferguson e il principe Andrea, si è parlato e si continua a parlare. Certo, come previsto la sposa è stata messa in ombra da Kate Middleton e Meghan Markle – la prima in raso borgogna, la seconda in blu notte – entrambe elegantissime E ci si è messa pure l’amica Cara Delevingne a rubarle la scena. ...

Royal wedding - Meghan Markle è incinta? : Il toto-gravidanza è ovviamente (ri)partito. Meghan Markle ha calamitato l'attenzione dei presenti al matrimonio reale tra la principessa Eugenie e James Brooksbank. Colpa, si fa per dire, di un cappottino Givenchy della stilista Clare Waight Keller particolarmente ampio.Che la moglie del principe Harry sia incinta? I rumor, puntualmente, sono ripartiti, con i social impazziti dinanzi all'esagerata (?) comodità ostentata dall'ex attrice ...

Vestita da uomo al Royal wedding di Eugenie : chi è l’invitata più fashion. Ma addio protocollo : Un look super fashion (anzi, il più fashion di tutti) e di grande effetto, peccato che siamo a un royal wedding e non a un party. Al matrimonio dell’amica Eugenie di York si è presentata con tuxedo nero, cappello a cilindro e tacchi a spillo. Inutile dire che le foto sono finite su tutti i giornali e che è stata subito eletta la vincitrice dell’ultimo royal wedding, che è andato in scena al castello di Windsor venerdì 12 ottobre. ...

Demi Moore debutta su Instagram - il video dal Royal wedding : Oltre 42.000 follower in un giorno appena, con un unico post pubblicato. Demi Moore è sbarcata su Instagram nella giornata di ieri, approfittando del matrimonio reale tra la principessa Eugenia e Jack Brooksbank.Sbarcata nel Regno Unito con un abito di Stella McCartney e un cappello di Philip Treacy, la Moore, 55 anni all'anagrafe, ha ringraziato le amate figlie per averla convinta ad entrare nel mondo dei social network.Fan e paparazzi ...

Royal wedding. La scelta coraggiosa di Eugenie : dal vestito spunta una cicatrice : Eugenie di York e il fidanzato Jack Brooksbank si sono sposati, venerdì 12 ottobre, davanti a 800 ospiti alla St. George’s Chapel di Windsor. E se il secondo Royal wedding dell’anno non può competere con quello di Harry e Meghan celebrato nello stesso luogo a maggio, i colpi di scena non sono mancati. Il primo è sicuramente il ritorno di Sarah Ferguson, bandita dagli altri Royal wedding, che all’arrivo in chiesa è andata a salutare i sudditi ...

Cara Delevingne regina di stile - è lei la più fashion al Royal wedding di Eugenia : Però con i tacchi a spillo, perchè quando sei una delle ex modelle più famose del mondo non lasci nulla al caso. Look sbarazzino, tatuaggi in vista e lecca lecca, un po' Lady Oscar un po' Victor ...

Royal wedding - tutti pazzi per il principino George : le foto durante la cerimonia divertono il web : di Silvia Natella Il principino George è molto amato in tutto il mondo e nelle occasioni speciali non smette mai di farsi notare per le sue facce buffe. Lo ha fatto anche durante il matrimonio della principessa Eugenie di York , figlia del principe Andrea e Sarah ...

Il matrimonio di Eugenia di York : Royal wedding senza Camilla - : La secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson ha sposato Jack Brooksbank. Tra look memorabili e invitati vip, spicca l'assenza della zia