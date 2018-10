Rovigo | cane gettato dal finestrino e poi ucciso | condannati proprietario e veterinario

tgcom24.mediaset

: RT @Corriere: Cane gettato dall’auto e poi ucciso: condannati proprietario e veterinario - busotto : RT @Corriere: Cane gettato dall’auto e poi ucciso: condannati proprietario e veterinario - PatriziaOrlan11 : RT @Corriere: Cane gettato dall’auto e poi ucciso: condannati proprietario e veterinario - Corriere : Cane gettato dall’auto e poi ucciso: condannati proprietario e veterinario -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Un anno e due mesi di reclusione per ildel. Un anno di carcere per il, per il quale il giudice ha disposto anche un anno di interdizione dalla professione. Questa la ...