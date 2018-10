Ronaldo capo del mondo social | che numeri | anche per la Juventus! Caso Mayorga | la

Udinese-Juventus 0-2 : Bentancur e Ronaldo - la capolista sa solo vincere : UDINE - In una gara valida per l'ottava giornata di andata di Serie A, la Juventus ha espugnato la Dacia Arena battendo l'Udinese per 2-0. Reti di Bentancur, 33', e Ronaldo, 37', nel primo tempo. In ...

Serie A - quote capocannoniere : Piatek insegue Ronaldo : L’ottavo gol in sei partite gli regala la consacrazione definitiva sulle lavagne dei bookmaker. Krzysztof Piatek sale alla ribalta nelle scommesse Snai sul capocannoniere di Serie A, dove è diventato l’inseguitore numero uno di Cristiano Ronaldo, fermo a tre reti ma ancora favorito a 2,50. Dopo la doppietta al Frosinone, invece, il polacco è dato a 4,50, già un’impresa considerato che a inizio stagione non figurava ...

Serie A : per il titolo di capocannoniere il favorito è sempre Ronaldo - dietro Icardi e Higuain : Dopo tre giornate a secco di gol, Cristiano Ronaldo si è finalmente sbloccato contro il Sassuolo davanti ai suoi tifosi. L’attuale pallone d’oro per i bookmaker è sempre stato il favorito per la vittoria finale del titolo di capocannoniere della Serie A. L’assenza di reti nelle scorse giornate aveva determinato un incremento della quota, passata da 1,90 a 2,50, mentre oggi, dopo la doppietta di ieri, l’eventuale ...

Cristiano Ronaldo alla Juve non segna ma è ancora favorito come capocannoniere : Due giornate in Serie A senza segnare. Si attendeva l’esordio di Cristiano Ronaldo alla Juve con trepidazione. Si scommetteva sul

Serie A - dai bookmaker fiducia a Cristiano Ronaldo capocannoniere : resta il favorito : fiducia incondizionata a Cristiano Ronaldo: per i bookmaker resta il grande favorito per la vittoria della classifica dei cannonieri, nonostante il digiuno di gol nelle prime due partite di campionato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A / Capocannoniere : il duello Cristiano Ronaldo vs Immobile (2^ giornata) : CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: si entra nella seconda giornata con Alejandro Gomez Capocannoniere del torneo, l'argentino è l'unico ad aver realizzato una doppietta nella gara di esordio(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:36:00 GMT)

Una felpa “eccentrica” per Cristiano Ronaldo sul Lago di Como : prezzo e dettagli del vistoso capo d’abbigliamento [GALLERY] : Cristiano Ronaldo e la felpa che ha fatto scatenare i tifosi, il suo discutibile ed eccentrico look firmato da un famosissimo stilista italiano: prezzo e dettagli del capo d’abbigliamento Cristiano Ronaldo prima dell’inizio del campionato ha fatto una tappa sul Lago di Como. Il calciatore della Juventus, insieme alla fidanzata Georgina Rodriguez ed al figlio Cristiano Ronaldo Junior, ha passato dei momenti in relax prima degli ...

Toni : 'Ronaldo segnerà almeno 30 gol e Dybala lo aiuterà. Il capocannoniere del campionato sarà...' - : Ne è sicuro Luca Toni , ex attaccante di diversi club italiani ed esteri oltre che campione del Mondo con l'Italia. In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport , l'ex bomber ha ...

Da Di Natale a Ronaldo : il capolavoro di Marotta : Neppure una sceneggiatura hollywoodiana poteva arrivare a tanto nel raccontare l'epopea di una società che passo dopo passo è rinata dalle ceneri del dopo Calciopoli per risalire in cima al mondo. ...

Ag. Bernardeschi : 'Ronaldo capocannoniere - Milan e Inter hanno ridotto il gap con la Juve' : La Roma si è ringiovanita , però N'Zonzi è un acquisto importante: il francese campione del mondo garantisce fisico, esperienza e può mantenere i giallorossi sugli standard della passata stagione. La ...