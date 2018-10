Romolo + Giuly | la serie tv prende in giro il Molise Ma la regione è un vero gioiello

Romolo + Giuly - finale di stagione : Roma verrà distrutta? : Lunedì 8 ottobre a partire dalle ore 21.15 su FOX (Sky, canale 112) ultimi due episodi di Romolo + Giuly. LA GUERRA MONDIALE ITALIANA, la serie comedy che narra la travagliata storia d’amore tra Romolo e Giuly, coppia di eredi dei Montacchi e dei Copulati, potenti famiglie della Capitale che fa riesplodere l’ancestrale conflitto ancestrale l’opulenta e “fighetta” Roma Nord e la verace e “coatta” Roma Sud. Un finale di stagione ricco di ...

Romolo + Giuly - Romolo sfida in stile Tekken il Milanese Perfetto : anticipazioni 1 ottobre : Nuovo appuntamento lunedì 1 ottobre a partire dalle ore 21.15 su FOX (Sky, canale 112) con Romolo + Giuly. La guerra mondiale italiana, la serie comedy che narra la travagliata storia d’amore tra Romolo e Giuly, coppia di eredi dei Montacchi e dei Copulati, potenti famiglie della Capitale che fa riesplodere l’ancestrale conflitto ancestrale l’opulenta e “fighetta” Roma Nord e la verace e “coatta” Roma Sud. Dopo la fuga d’amore di Romolo ...

Romolo + Giuly - intervista esclusiva a Niccolò Senni : “Mi piace giocare con il fantastico mondo della recitazione" : L'attore che interpreta Giangi Pedersoli si svela ai microfoni di Cominsoon.it, in una piacevole chiacchierata sull'appassionante "gioco della recitazione".

Romolo + Giuly - Romolo si candida a sindaco di Roma : Lunedi 24 settembre a partire dalle ore 21.15 in prima tv su FOX (Sky, canale 112) arrivano due nuovi episodi di Romolo + Giuly. LA GUERRA MONDIALE ITALIANA, la serie comedy che narra la travagliata storia d’amore tra Romolo e Giuly, coppia di eredi dei Montacchi e dei Copulati, potenti famiglie della Capitale, che fa riesplodere l’ancestrale conflitto ancestrale l’opulenta e “fighetta” Roma Nord e la verace e “coatta” Roma Sud. Dopo l’ardita ...

Romolo+Giuly torna su Fox dopo il successo del debutto : anticipazioni 24 settembre : Quello registrato da Romolo+Giuly la scorsa settimana è stato un vero e proprio boom di ascolti e questa sera potrebbe andare in scena il bis con la seconda puntata. L'appuntamento è oggi, lunedì 24 settembre, a partire dalle ore 21.15 in prima tv su FOX con la travagliata storia d’amore tra Romolo e Giuly, coppia di eredi dei Montacchi e dei Copulati, potenti famiglie della Capitale. Il conflitto tra Roma Nord e Roma Sud è nuovamente esploso ...

Romolo + Giuly - la comedy che divide Roma e l’Italia : chi vincerà la guerra? : Romolo + Giuly, la guerra mondiale italiana, la nuova serie comedy di Fox Networks Group Italy, prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e con Zerosix Productions, arriva in prima visione assoluta dal 17 settembre ogni lunedì alle 21.15 su FOX (canale 112 di Sky). Il primo episodio è visibile online gratuitamente sul sito MondoFox, su Facebook e su YouTube Creatori della serie sono Michele Bertini Malgarini ...

Giorgio Mastrota - insulti per lo spot di Romolo + Giuly : ‘Sono un bravo padre di famiglia’ : È una pioggia di insulti quella che si è abbattuta sul neo nonno Giorgio Mastrota, da quando Fox ha diffuso un video volto a promuovere Romolo + Giuly – La guerra mondiale italiana, la nuova serie al via il 17 settembre in prima serata, trasposizione aggiornata e divertente dell’amore di due giovani osteggiati dalle famiglie: una di Roma nord e una di Roma sud. Al centro delle critiche le battute recitate dal re delle televendite, ...

Romolo + Giuly - il fancazzismo di Fox che divide Nord e Sud : Romolo + Giuly, la recensione Il punto di vista di Romolo + Giuly è più romano o milanese? Questo il dilemma che ha anticipato, nelle settimane scorse, complice un battage pubblicitario non indifferente (e forse un po' troppo esagerato, quasi da fa rischiare la noia), la nuova produzione originale Fox. Obiettivo riportare sulla tv a pagamento quel pubblico che undici anni fa rimase incollato davanti a Boris: mica facile, considerato che nel ...

Romolo + Giuly - diretta prima puntata : la festa : -Di seguito, il liveblogging della prima puntata di Romolo + Giuly- [live_placement]Romolo + Giuly, anticipazioni prima puntata La guerra mondiale italiana sta per scoppiare: debutta questa sera, 17 settembre 2018, alle 21:15 su Fox (canale 112 di Sky) Romolo + Giuly, nuova produzione italiana targata Fox Networks Group che cerca di bissare il successo di Boris. Per l'occasione, Fox renderà visibile gratuitamente il primo episodio, in ...

Romolo + GIULY/ Anticipazioni 17 settembre 2018 : seguiranno delle polemiche? : ROMOLO + GIULY, Anticipazioni del 17 settembre 2018, in prima Tv su Fox. Una lotta politica fra famiglie riaccende le antiche rivalità fra Roma Nord e Sud. (Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:34:00 GMT)

