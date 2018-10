Roma | protesta animalisti interrompe Zingaretti | rissa sfiorata

Roma - una protesta degli animalisti interrompe Zingaretti : rissa sfiorata :

Protesta contro palazzo autostrade a Roma : vernice e fumogeni : Roma – vernice rossa, due fumogeni e un cartellone con la scritta “Nazionalizzare ora, manifestazione 20 ottobre”, firmato “Noi restiamo” con una stella a cinque punte. Atto dimostrativo all’ingresso della sede di autostrade spa in via Bergamini, in zona Pietralata a Roma. Poco fa, ignoti hanno lanciato un barattolo di vernice contro l’insegna di autostrade all’ingresso della palazzina, hanno ...

Roma - operai Fiat protestano sul tetto del Municipio :

Operai Fca di Pomigliano protestano sul tetto del Municipio I di Roma : "Di Maio dov'è?" : Due Operai della Fca di Pomigliano d'Arco sono saliti sul tetto della sede del I Municipio di Roma per protestare contro il licenziamento di cinque lavoratori che avevano inscenato nel 2014 il funerale dell'ad Sergio Marchionne davanti ai cancelli dello stabilimento.Uno dei due manifestanti è Mimmo Mignano, tra i licenziati, che lo scorso 6 giugno aveva minacciato di darsi fuoco sotto la casa del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio per ...

Genova - protestano gli sfollati. Bucci a Roma per modificare decreto | : A quasi due mesi dal crollo del ponte Morandi, residenti e commercianti scendono in piazza per chiedere certezze sul loro futuro: "Vogliamo risposte non elemosina". Toninelli: "decreto sarà migliorato"...

Tmb Salario Roma - la protesta dei cittadini : “L’impianto ci fa male - va chiuso”. E monta la rabbia contro la sindaca e il M5s : “Basta puzza”. Oltre 300 persone, nonostante il maltempo e la zona non proprio ben collegata, hanno risposto all’appello del Municipio III e dei comitati di residenti per partecipare alla manifestazione contro i miasmi e il malfunzionamento del tmb Ama nel quadrante Salario di Roma. In piazza molti dei residenti e delle associazioni che nel 2016 votarono in massa Virginia Raggi e il M5S alle elezioni comunali in seguito alla promessa di una ...

Roma : da 7 anni cittadini combattono contro Tmb Salario - sabato protesta : Roma – “Da sette anni, le zone intorno a via Salaria, in particolare Fidene e Villa Spada, combattono contro la presenza del Tmb (impianto di trattamento meccanico-biologico) e del cattivo odore che genera nel suo funzionamento. Da sette anni 40mila abitanti sono ostaggio dei miasmi che fuoriescono, una puzza nauseante che costringe le persone a tenere le finestre chiuse, senza contare le conseguenze sulla salute. A due passi dal Tmb ...

ILIAD - NUOVE ANTENNE A Roma : CITTADINI PROTESTANO/ Ultime notizie : troppo vicine a case e strutture pubbliche : ILIAD down, problemi di rete in tutta Italia. Malfunzionamenti dalla serata di ieri: ecco cosa sta succedendo ai clienti del gestore di telefonia mobile francese(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 19:09:00 GMT)

Roma : protesta commercianti contro preferenziale viale Eritrea : Roma – “Se i lavori per il posizionamento del cordolo riprenderanno, noi daremo battaglia”. Giornata di rabbia mista a stupore per i commercianti di viale Eritrea che a distanza di 24 ore dall’avvio dei lavori per il posizionamento del cordolo di protezione della corsia preferenziale, che poi saranno estesi a viale Libia, oggi continuano a dire no al progetto del Campidoglio. Dopo il primo tratto di ...

Migranti della Diciotti fermati dalla polizia a Roma. Protesta di Medici Senza Frontiere : Diciassette ragazzi, tutti eritrei e un siriano, sono stati fermati a Roma dalla polizia, caricati su un bus diretto all’Ufficio Immigrazione e identificati. «Erano alla ricerca dei 40 Migranti sbarcati dalla nave Diciotti» – hanno confermato i volontari del presidio di accoglienza volontaria “Baobab Experience” che avevano fornito loro assistenza ...

Roma - rissa tra rom a Casal Bruciato - i residenti scendono in strada per protesta : 'Non ne possiamo più' : Una lite fra nomadi in strada alla periferia di Roma e le proteste dei cittadini. È accaduto nella serata di ieri in via Tommaso Smith a Casal Bruciato. A quanto ricostruito, tutto è iniziato intorno ...

Il primo Store della Juventus sbarca nella Capitale. E i Romani - Romanisti - protestano : ... non sarà Cristiano Ronaldo che è ancora un neofita e che sicuramente a Roma verrà più avanti, ma l'ex attaccante David Trezeguet presidente delle Juventus Legends e ambasciatore bianconero nel mondo.