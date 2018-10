“Roma Pet Carpet Festival” al Teatro delle Muse il 14 ottobre

romadailynews

(Di domenica 14 ottobre 2018) ARRIVA UN FESTIVAL DI CORTI TUTTO DEDICATO AGLI ANIMALI Orma dopo orma e mani nelle zampe che si stringono in segno di amicizia. Un amore speciale quello condiviso tra amici umani e a quattro zampe, che sarà raccontato domani in occasione della prima edizione di un festival di corti a colpi di coda: Roma PetFestival. Al, in via Forlì, tanti appassionati si riuniranno per la prima edizione di un evento dalle finalità benefiche, organizzato dalla giornalista Federica Rinaudo e dedicato alla memoria di tre animali volati sul ponte dell’arcobaleno: i gatti Angelino e Pellicola, quest’ultima di Elisabetta Pellini, e Victor, il pastore tedesco di Enzo Salvi. Nessun biglietto di ingresso, poiché per entrare sarà sufficiente presentarsi con una scorta di cibo, croccantini o scatolame, da consegnare ai volontari del Rifugio San Francesco di Acilia, impegnati nel ...