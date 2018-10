Roma | panico sul Gra | ladri fuggono dalla polizia e speronano auto | tre arresti

Selvaggia Roma rivela : "Sara Affi Fella in aria di matrimonio con Nicola Panico fino a tre giorni prima del trono" : Selvaggia Roma torna a parlare di Sara Affi Fella, e lo fa in tono polemico durante una diretta Instagram. Sempre su Instagram, quando l'Affi Fella aveva accettato di prendere parte come tronista di Uomini e Donne, la Roma aveva manifestato grandi dubbi sulla sincerità della ragazza conosciuta durante Temptation Island. L'amicizia si interruppe così, tra accuse rimbalzate di invidia e silenzi profondissimi, rotti dall'ex di Francesco ...

Rugby - Sami Panico arrestato per spaccio/ Roma - pilone Nazionale ai domiciliari : quasi 2kg di droga in casa : Rugby, Sami Panico arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attualmente ai domiciliari, il pilone della Nazionale verso il processo per direttissima.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:48:00 GMT)

