Roma nel futuro | pressing su Tonali

Roma : esplosione nella notte in palazzina a Genzano - 2 feriti gravi : esplosione nella notte nei pressi di Roma, in un appartamento al primo piano di una palazzina a Genzano: un uomo 47enne e una donna 41enne sono stati trasportati in ospedale dal 118 in codice rosso. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia. L’appartamento è stato sequestrato Evacuate 12 famiglie. Si ritiene che l’esplosione sia stata causata da una fuga di gas da una bombola. L’edificio è stato dichiarato inagibile e i ...

Modena in festa a Roma per il giorno di Francesco Spinelli : Oggi padre Spinelli sarà proclamato Santo dal Papa in piazza San Pietro Centinaia di modenesi hanno gremito già ieri la basilica di Santa Maria Maggiore

Raggi : 'Meno auto nel centro di Roma e stop la domenica' : Sindaca, a Roma è una strage di pedoni: già 107 vittime dall'inizio dell'anno. Cosa fa il Comune? Quando rifarete almeno le strisce? 'Sono stati dei fatti tragici e il nostro pensiero va alle famiglie ...

A Ulisse viaggio nel rastrellamento nel ghetto di Roma : la tv del 13 ottobre : Le esibizioni dei concorrenti spazieranno dalla magia all'escapologia, dalla ginnastica artistica al canto o al ballo, dal funambolismo alla comicità fino ad arrivare alle arti marziali e agli sport ...

La presidente di Confartigianato Scarzanella a Roma agli stati generali della montagna italiana : "Mi auguro " prosegue Claudia Scarzanella " che dall'incontro di martedì prossimo prendano avvio le basi per una vera politica a favore della montagna, territorio strategico per l'intero Paese in ...

Roma - Verdini assolto nel processo per la compravendita del palazzo Enpap : Secondo il pm l'ex coordinatore del Pdl, accusato di finanziamento illecito ai partiti, avrebbe incassato un milione di euro della plusvalenza sull'operazione

Cosa fare a Roma nel weekend dal 12 al 14 ottobre : ... passando per il cibo del futuro alla sensoristica; mobilità smart, riciclo e riuso, realtà virtuale e aumentata, salute e benessere; scienza e biotecnologie e droni. Non mancherà, poi uno "spazio" ...

Campidoglio - la cultura a Roma nel fine settimana : Non mancherà la scienza con esperimenti divertenti per bambini e genitori al Museo di Zoologia . Si parlerà dell'opera del pittore Nino Costa Alla fonte. La Ninfa del bosco, 1862-97 domenica 14 ...

Omicidio come nel Romanzo - condannato Daniele Ughetto Piampaschet/ Nuovo Appello - 25 anni per il filosofo : Omicidio come nel romanzo: Daniele Ughetto Piampaschet condannato a 25 anni nel Nuovo Processo di Appello dopo l'annullamento della Cassazione. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:39:00 GMT)

Mara Venier ecco il super attico nel centro di Roma : Mara Venier è tornata alla guida di “Domenica In” con grandi risultati di ascolto e così Mara Venier sembra aver deciso di regalarsi un bell’attico nel centro di Roma. Mara Venier è infatti tornata alla conduzione del contenitore domenicale di casa Rai dopo un’assenza di quattro anni dalle reti della Rai. Su RaiUno il risultato per lei è innegabile e probabilmente Mara ha deciso di farsi un bel regalo. La conduttrice infatti è stata sorpresa da ...

Aurigemma : Roma nel caos totale - diciamo basta : Roma – “A Roma, la situazione e’ davvero al limite. I disagi sono sotto gli occhi di tutti. Sono bastate due gocce d’acqua per paralizzare la citta’, con il traffico in tilt. Tant’e’ che le auto, i mezzi pubblici sono imbottigliati nel caos; anche i taxi stanno incontrando grandi difficolta’ visto che non ci sono controlli, in particolar modo nei pressi degli incroci stradali, con la ...

Roma : Droga nel contatore - arrestati due pusher a Primavalle : Roma – Da diversi mesi gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle hanno lavorato per il contrasto al traffico di stupefacenti nel comprensorio dei lotti di via Federico Borromeo, nei pressi di un’area adibita a giochi per bambini. Ad inizio mese, constatando la recrudescenza dell’attivita’ di spaccio di cocaina e crack nell’area ludica, i poliziotti hanno messo in atto un servizio di osservazione ...

Judith Romanello - lo chef stellato La Mantia : «Anche io le dissi di no - ma non perché nera» : A Milano tra chi lavora per me ci sono persone che vengono da tutto il mondo, è scontato. Stiamo parlando di servizio: chi fa un buon lavoro ed è integrato va bene'.

