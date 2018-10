Roma | dal 2019 via i bus turistici dal centro

"La vendemmia di Roma " dal 15 al 20 ottobre 2018 : ... su modello dell'omonimo format di via Montenapoleone a Milano, mira a concretizzare l'unione vincente tra le boutique del lusso e i vini più prestigiosi al mondo. Presenti in sala l'ideatore e ...

Roma - panico sul Gra - ladri fuggono dalla polizia e speronano auto : tre arresti : panico questa mattina sul Grande raccordo anulare a Roma . All'altezza di Anagnina, in carreggiata esterna, tre ladri hanno ingaggiato una folle corsa per fuggire alle forze dell'ordine. I malviventi ...

Calciomercato Roma : Monchi in pressing su due giovani dal futuro brillante : La Roma è sempre attenta ai possibili sviluppi di mercato, anche quando la sua riapertura è molto distante. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il ds Monchi sta tenendo sott’occhio la situazione di due giovani talenti che in futuro potrebbero spiccare il volo verso l’élite del calcio mondiale. Si tratta del regista del Brescia Sandro Tonali, un classe 2000, e dell’ex Fiorentina Ianis Hagi, attualmente al Vitorul ...

Priverno - investita e uccisa dal treno Roma - Napoli - forti ritardi sulla linea : Treni in tilt, dalle prime ore di sabato 13, sulla linea fs Roma- Napoli via Formia, nel Pontino. A causare forti disagi un investimento mortale verificatosi vicino alla stazione di Priverno Fossanova. ...

Roma : ruba cellulari e portafogli da ospedale San Camillo - arrestata : Roma – La scorsa sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato una 38enne Roma na, con precedenti, per furto aggravato. La donna si era introdotta furtivamente, poco prima della mezzanotte, all’interno dell’ ospedale San Camillo e, approfittando dell’assenza di alcuni dipendenti, e’ entrata all’interno di un ambulatorio ed ha ruba to due smartphone e un portafogli . La 38enne e’ stata vista ...

Colosimo : Roma come favelas - non esenti da degrado nemmeno ospedali : Roma – “Nell’anno terzo del regno di Virginia I il degrado conquista nuovi territori della Capitale, non si salvano nemmeno gli ospedali: dal Policlinico Umberto I al Sant’Eugenio, lo scenario e’ quello delle piu’ degradate favelas del sud del mondo, la situazione esige le dimissioni dell’assessore Montanari”. Lo dice in una nota Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fdi alla Regione ...