: Carcere sovraffollato, a Sanremo rivolta dei detenuti. La Uilpa: 'Ogni istituto è una polveriera pronta a deflagrar… - repubblica : Carcere sovraffollato, a Sanremo rivolta dei detenuti. La Uilpa: 'Ogni istituto è una polveriera pronta a deflagrar… - Agenzia_Ansa : Rivolta in carcere a #Sanremo, sedata dopo quattro ore. Due agenti feriti - LaStampa : Rivolta dei detenuti nel carcere di Sanremo contro il sovraffollamento, quattro ore di violenza… -

Dopo lanel carcere di, i primi provvedimenti. Saranno prontamente trasferiti in istituti penitenziari di altre Regioni e per alcuni di loro scatterà il regime di sorveglianza particolare, i 13che si sono resi protagonisti di violente proteste contro le condizioni carcerarie, sedate dopo diverse ore. Una nota del ministero della Giustizia fa anche sapere che gli agenti hanno spostato ipiù facinorosi in isolamento precauzionale. Due agenti sono rimasti feriti:prognosi 10 giorni.(Di domenica 14 ottobre 2018)