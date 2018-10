Rivolta nel carcere di Sanremo4 ore di caos | 2 agenti feriti

Rivolta dei detenuti nel carcere di Sanremo contro il sovraffollamento - quattro ore di violenza : Una Rivolta dei detenuti si è scatenata nella notte nel carcere di Sanremo Calle Armea, e in essa due agenti sono rimasti intossicati. Ne ha dato notizia il sindacato Uilpa-Polizia penitenziaria. La Rivolta - ha spiegato in una nota il segretario regionale, Fabio Pagani - è stata sedata dopo quattro ore «di violenze e devastazioni». «All’arrivo del...

Rivolta degli studenti contro il governo : anche Di Maio finisce nel mirino : «Vedete questo? E’ il muro dell’ignoranza, della paura e del razzismo», spiega uno studente in piena via Marmorata a Roma, indicando una pila di scatole di cartone decorate con le foto dei ministri di governo da Salvini a Bussetti. Fumogeni accesi, quindi parte l’ordine: «E noi adesso lo abbattiamo». Decine di studenti si lanciano sulle scatole, le...

Rivolta nel ghetto dopo l'arresto di un gambiano - poliziotti pestati da 50 migranti : Per cercare di evitare l'arresto di un migrante numerosi extracomunitari hanno accerchiato due poliziotti , li hanno colpiti con calci e pugni e bersagliati con un lancio di oggetti contundenti. I due ...

Rivolta nel ghetto di Foggia - 50 migranti aggrediscono i poliziotti : Per cercare di evitare l'arresto di un migrante numerosi extracomunitari hanno accerchiato due poliziotti , li hanno colpiti con calci e pugni e bersagliati con un lancio di oggetti contundenti. I due ...

Foggia - Rivolta nel ghetto dei migranti. "In 50 contro due poliziotti" : Gli extracomunitari tentavano di evitare l'arresto di un gambiano e hanno preso gli agenti a calci e pugni. Medicati in ospedale, guariranno in 15 e 30 giorni