Rivolta nel carcere di Sanremo | i detenuti lanciano mobili Sedata dopo quattro ore

(Di domenica 14 ottobre 2018)la scorsa notte neldi. Idella prima sezione, una quindicina, intorno alle 2 hanno iniziato a lanciare tv,e suppellettili e le bombolette a gas accese nel cortile interno. Ne dà notizia il Sappe, sindacato di polizia penitenziaria. La protesta è iniziata intorno alle 21, in modo pacifico, per poi riprendere in piena notte. Gli agenti hanno riportato alla calma iore di trattative, due di loro sono rimasti feriti e sono stati accompagnati in pronto soccorso."All'arrivo del direttore e del comandante sono stati individuati i principali rivoltosi e sono stati isolati. La sezione - racconta il Sappe - appare un vero e proprio campo di battaglia, le fiamme, causate da televisioni lanciate nel corridoio e lenzuola imbevute di olio, sono state spente grazie all'utilizzo dell'idrante da parte della polizia penitenziaria".Il ...