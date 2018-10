Risultati Serie C Girone A e B | la classifica | debacle della Juventus U23 | colpo grosso ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score gironi A - B : altro show della Carrarese! : Risultati Serie C: la Classifica aggiornata dei gironi A e B e la diretta gol live score delle partite, attese oggi 14 ottobre 2018 per la sesta giornata del campionato. (Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:21:00 GMT)

Risultati Serie D LIVE : si gioca un turno molto importante : Risultati Serie D LIVE – Si gioca un turno molto importante valido per il campionato di Serie D, una stagione che sta regalando già emozioni e colpi di scena. In particolar modo la big del campionato è il Bari, percorso fantastico fino al momento ma sono presenti anche tante altre piazze storiche. GIRONE A – 5a giornata – BORGARO TORINESE – STRESA BORGOSESIA-LIGORNA CASALE – INVERUNO CHIERI – MILANO ...

Risultati Serie D/ Classifica aggiornata e live score delle partite dei gironi A - B - C - D - E F - G - H - I (oggi) : Risultati Serie D: Classifica aggiornata, live score dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ecco un altro intenso turno nel campionato della quarta divisione, atteso oggi 14 ottobre 2018.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 05:13:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite. Gironi A - B (oggi 14 ottobre) : Risultati Serie C: la Classifica aggiornata dei Gironi A e B e la diretta gol live score delle partite, attese oggi 14 ottobre 2018 per la sesta giornata del campionato. (Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 04:00:00 GMT)

Risultati Serie C Girone C e classifica : Vibonese da playoff - colpo grosso del Potenza : Risultati Serie C Girone C e classifica – Si sono concluse le gare di giornata valide per il campionato di Serie C, importanti indicazioni per le zone basse della classifica. Il big match di oggi ha messo di fronte Casertana e Catania, due Serie candidate alla vittoria finale, la partita si è conclusa sul punteggio di 1-1. In serata lo scatto importate è stato quello della Vibonese, tre punti d’oro per la salvezza o forse ...

Serie C - Girone C : i Risultati della sesta giornata. Trapani in vetta - primo stop per il Catania : Il Girone C di Serie C continua ad avere un solo padrone: è il Trapani, ancora imbattuto in campionato dopo sei giornate e capolista della classifica con 16 punti, a +4 dalla Juve Stabia seconda. La ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : al via le gare serali! (6^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 13 ottobre e sono valide per la sesta giornata dei gironi B e C del campionato(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 20:49:00 GMT)

Risultati Serie C Girone C e classifica : spettacolo tra Casertana e Catania - crisi Matera [FOTO] : 1/15 Donato Fasano/LaPresse LaPresse/ ...

Risultati Serie C Girone B e C - la classifica : vola il Trapani - successi in trasferta di Catanzaro e Rieti [FOTO e VIDEO] : 1/28 Cafaro/LaPresse ...

Risultati Serie C Girone B e C - la classifica : vola il Trapani - successi in trasferta di Catanzaro - Rieti e Teramo [FOTO] : 1/28 Cafaro/LaPresse ...

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : al via i secondi tempi! (6^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 13 ottobre e sono valide per la sesta giornata dei gironi B e C del campionato(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 15:40:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : via alle prime partite! (6^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 13 ottobre e sono valide per la sesta giornata dei gironi B e C del campionato(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 13:58:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : riposo per la Juve Stabia (6^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 13 ottobre e sono valide per la sesta giornata dei gironi B e C del campionato(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 12:47:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score dei gironi B - C (6^ giornata - 13 ottobre) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 13 ottobre e sono valide per la sesta giornata dei gironi B e C del campionato(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 04:54:00 GMT)