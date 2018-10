Richiedenti asilo | Partito Comunista | ' Solo attraverso il lavoro retribuito si ottiene

Medici Senza Frontiere ha chiesto la chiusura dei campi di detenzione per Richiedenti asilo sull’isola di Nauru : L’ong Medici Senza Frontiere (MSF) ha chiesto la chiusura dei campi di detenzione per richiedenti asilo sull’isola di Nauru, parlando di una gravissima crisi di salute mentale tra le centinaia di migranti ospitati. Nauru è una piccolissima isola nell’Oceano Pacifico The post Medici Senza Frontiere ha chiesto la chiusura dei campi di detenzione per richiedenti asilo sull’isola di Nauru appeared first on Il Post.

Migranti : Salvini - Richiedenti asilo hanno aggredito Polizia - pacchia finita : Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "Ieri, in provincia di Foggia, una pattuglia della Polizia è stata aggredita a calci e pugni da un gruppo di richiedenti asilo per un semplice controllo ad un 26enne gambiano, in Italia per motivi umanitari, che non si era fermato al posto di blocco. Questo signore è stato

Capolarato - prelevava Richiedenti asilo da un Cas e li faceva lavorare per 20 euro al giorno : imprenditore ai domiciliari : Reclutava gli extracomunitari prelevandoli da un Centro accoglienza straordinaria di Roggiano Gravina (Cosenza) per farli lavorare nei campi. Nove ore sotto il sole, per alcuni richiedenti asilo, per un totale di 20 euro a raccogliere ortaggi. Neanche ipotizzabile il rispetto delle norme di sicurezza e un regolare contratto. Ed è per questo che un imprenditore agricolo di 44 anni, è agli arresti domiciliari su ordine del gip di Cosenza dopo ...

Stretta su Richiedenti asilo - ma non solo. Ecco i contenuti del dl sicurezza : Previsto anche il Daspo negli ospedali con l'allontanamento forzato di chi aggredirà o impedirà il lavoro di medici e infermieri -

Savona - Richiedenti asilo spacciavano droga davanti alle scuole : Ha visto il suo epilogo 2 giorni fa un'operazione volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in Liguria, durata diversi mesi e portata a termine brillantemente dalla polizia di stato. Nei guai sono finiti 10 migranti, tutti richiedenti asilo o profughi, che da tempo avevano avviato la proficua attività illecita davanti alle scuole del centro di Savona (spacciando quindi anche a minorenni).L'operazione, denominata "Piazza Pulita", ha ...

Spaccio di droga nel centro di Savona - sgominata banda di Richiedenti asilo - : Sei ordinanze di custodia cautelare in carcere, quattro provvedimenti di divieto di dimora, trenta denunciati. E' il bilancio dell'operazione "Piazza Pulita" condotta a Savona dalla Polizia di Stato e ...

Germania - governo trova accordo su legge immigrazione : “Differenza tra Richiedenti asilo e migranti economici” : accordo trovato in Germania sulla nuova legge sull’immigrazione. Le forze di coalizione al governo, la Cdu-Csu e la Spd, sono arrivate a un compromesso sulla nuova normativa per attrarre nuova forza lavoro qualificata da Paesi esterni all’Unione Europea. La stretta di mano è arrivata nella notte ed è il risultato di un lungo lavoro di contrattazione, fino al compromesso su uno dei punti più delicati della legge che “in linea di ...

Richiedenti asilo in calo costante : TRENTO. Secondo i dati del Cinformi, alla data del 13 settembre 2018 i Richiedenti protezione internazionale accolti in Trentino erano 1.471, la maggior parte delle quali concentrate a Trento , 673, e ...

Pavia : sfruttavano Richiedenti asilo per la vendemmia - 2 arresti e 2 denunce (2) : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Le indagini hanno permesso di accertare che i due caporali, oltre a reclutare e percepire in nero parte del compenso direttamente dai lavoratori, esponevano questi ultimi a situazioni di pericolo, considerate le condizioni di trasporto e le caratteristiche delle prestaz

Pavia : sfruttavano Richiedenti asilo per la vendemmia - 2 arresti e 2 denunce : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Due persone sono state arrestate e altre due denunciate perché sfruttavano richiedenti asilo per lavorare alla raccolta dell’uva all'interno di alcune aziende vitivinicole del pavese. E' accaduto nella mattinata di ieri. A finire in manette due uomini, un 39enne e un 41

Cosa ci dicono i dati Eurostat sui Richiedenti asilo : L'Eurostat nel suo nuovo bollettino ha snocciolato tutti i numeri dell'accoglienza dei richiedenti asilo nell'Ue. Durante il secondo trimestre del 2018, 136.700 richiedenti asilo hanno presentato per la prima volta domanda di protezione internazionale in uno degli stati membri dell'Unione europea. S

Migranti - Salvini : "I Richiedenti asilo che delinquono saranno rispediti a casa loro" : Matteo Salvini è stato il protagonista assoluto della seconda puntata di Quarta Repubblica su Rete4. Il Ministro dell'Interno, che in questi giorni ha un bel da fare tra la legge di bilancio, il decreto Immigrazione e il decreto Sicurezza, ha scelto di andare da Nicola Porro per fare un po' il punto di cosa sta succedendo in questi giorni in Italia, a cominciare proprio dalla questione dell'immigrazione.Savini, illustrando proprio il testo ...

Immigrati - Matteo Salvini : 'Da ottobre spesa per Richiedenti asilo tagliata da 35 a 22 euro' : Dopo il sì al decreto sicurezza/immigrazione, Matteo Salvini annuncia la cifra che 'da ottobre' sarà spesa dallo Stato per il mantenimento di ciascun richiedente asilo presente in Italia . Un taglio ...

Dl migranti e sicurezza - ok dal Cdm - Salvini : 'Stop domanda asilo se Richiedenti pericolosi o condannati' : Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti . Si tratta, per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di "un passo in ...