Non c'è tensione, ma preoccupazione e rabbia tre iche vivono a, dopo la circolare del Viminale che ne ha disposto il trasferimento. Alcuni giovani sono andati a casa del sindaco Lucano, che è agli arresti da 12 giorni, a dirgli: "Non vogliamo andare via da. Qui c'è la nostra nuova vita". Intanto Di Capua, direttrice del Servizio Protezione richiedenti asilo,, rassicura : non ci sarà alcuna deportazione da, le persone in accoglienza proseguiranno il progetto di integrazione in un altro progetto.(Di domenica 14 ottobre 2018)