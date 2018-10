Riace | l’Anpi lancia un appello a M5S | “Non girate lo sguardo dall’altra parte Fermate

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 ottobre 2018) “Nonlodall’altraSalvini“. Inizia così l’di Carla Nespolo, presidente dell’Associazione nazionale partigiani (Anpi), che chiede a Luigi Di Maio e agli eletti M5S di far sentire la propria voce sulla circolare con cui il Viminale ha disposto il trasferimento dei migranti accolti ae la progressiva chiusura dello Sprar cittadino: “Almeno per decenza, in una terra bella e difficile come la Calabria, ricordategli che è utile perseguire mafia e n’drangheta. Non un uomo onesto come Mimmo Lucano“. Le parole di Nespolo sono dure e non risparmiano il ministro dell’Interno. La presidente dell’Anpi parla di “atto di violenza”, “vendetta” e sostiene che l’azione di Salvini ha degli intenti politici: “Con l’ipotizzato spostamento di 200 migranti – aggiunge -, ...