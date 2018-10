Riace | l Anpi ai 5S ' Non girate lo sguardo | fermate Salvini' Camusso ' Atto disumano' Il

Riace - i migranti a Lucano : "Non vogliamo andare via". L'Anpi a M5S : "Fermi Salvini" : Il ministro dell'interno: "Ma quelli del Pd che parlano di 'deportazioni', sanno che l'indagine sulle gravi irregolarità di Riace erano state avviate da Minniti, mio predecessore al Viminale e oggi ...

Riace - l’Anpi lancia un appello a M5S : “Non girate lo sguardo dall’altra parte. Fermate Salvini. Il ‘modello’ ha già vinto” : “Non girate lo sguardo dall’altra parte. Fermate Salvini“. Inizia così l’ appello di Carla Nespolo, presidente dell’Associazione nazionale partigiani (Anpi), che chiede a Luigi Di Maio e agli eletti M5S di far sentire la propria voce sulla circolare con cui il Viminale ha disposto il trasferimento dei migranti accolti a Riace e la progressiva chiusura dello Sprar cittadino: “Almeno per decenza, in una terra bella e ...

Riace - Anpi : disprezzo per la vita umana e crudeltà senza limiti : Un'esperienza conosciuta, apprezzata ed esaltata in tutto il mondo come modello positivo viene smantellata per puro calcolo politico di un ministro che utilizza il dramma dei migranti per qualche ...