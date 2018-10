Riace | il Viminale fa chiarezza | Trasferimenti dei migranti su base volontaria

La nota del Viminale su Riace : nessun trasferimento forzato per i migranti : Il ministero: si muoveranno solo su base volontaria. È il meccanismo che scatta quando un progetto Sprar deve chiudere .Possono andare in altri progetti Sprar nelle vicinanze,

Riace - ecco perché il Viminale ha chiuso lo sprar : “Caos su tempi - presenze e pocket money. Modello è mero assistenzialismo” : Il progetto sprar del “Modello Riace” per il Viminale non rispetta gli standard qualitativi di accoglienza e sarà per questo chiuso. La notifica al comune calabrese è arrivata il 9 ottobre. Spetta proprio al Servizio centrale, cabina di regia dello sprar, ora, trasferire i 165 ospiti del paese delle Locride e in 60 giorni dall’uscita dell’ultimo, il Comune “dovrà rendicontare le spese sostenute, inviando la relativa documentazione”. Si capirà ...

Riace - il consulente del comune : “La circolare del Viminale provvedimento abnorme. Cancella l’economia locale” : Posti di lavoro che si perderanno. Scuole che si chiuderanno. Case di emigrati italiani che erano state riaperte e che, adesso, torneranno a essere abbondonate. Creditori del comune che non vedranno un centesimo e, per questo, rischieranno di chiudere le attività commerciali. Un paese rinato grazie ai migranti da domani tornerà ad essere uno dei tanti paesi “fantasma”, abitato da anziani perché incapace di dare un futuro ai giovani. Quello che ...

Riace - Viminale : trasferire i migranti entro due mesi | Il sindaco Lucano : "Vogliono solo distruggerci" | Salvini : uso fondi pubblici - chi sbaglia paga : Contestati dal ministero gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo, Mimmo Lucano, ora ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il comune non ha intenzione di piegarsi e già prepara il ricorso al Tar che potrebbe sospendere la delibera.

Stop al «modello Riace» Il Viminale : 100 rifugiati via subito|La rabbia del sindaco : «Finisce un sogno» : Notificata al Comune calabrese la relazione degli ispettori che hanno evidenziato molte anomalie nel sistema della gestione dello Sprar. Il sindaco: «Vogliono solo distruggerci»

