Riace | il consulente del comune | “La circolare del Viminale provvedimento abnorme

(Di domenica 14 ottobre 2018) Posti di lavoro che si perderanno. Scuole che si chiuderanno. Case di emigrati italiani che erano state riaperte e che, adesso, torneranno a essere abbondonate. Creditori delche non vedranno un centesimo e, per questo, rischieranno di chiudere le attività commerciali. Un paese rinato grazie ai migranti da domani tornerà ad essere uno dei tanti paesi “fantasma”, abitato da anziani perché incapace di dare un futuro ai giovani. Quello che il sindaco di, Mimmo Lucano, definisce un “tiro incrociato” contro il modello di accoglienza da lui creato non riguarda solo i migranti arrivati in Italia che nel piccolodella Locride sono riusciti a integrarsi perfettamente. Le 21 pagine, con le quali il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno ha disposto il trasferimento degli ospiti dallo Sprar di, in realtà colpiranno “l’economia di un ...