Riace | ecco perché il Viminale ha chiuso lo sprar | “Caos su tempi | presenze e pocket

(Di domenica 14 ottobre 2018) Il progettodel “modello” per ilnon rispetta gli standard qualitativi di accoglienza e sarà per questo. La notifica al comune calabrese è arrivata il 9 ottobre. Spetta proprio al Servizio centrale, cabina di regia dello, ora, trasferire i 165 ospiti del paese delle Locride e in 60 giorni dall’uscita dell’ultimo, il Comune “dovrà rendicontare le spese sostenute, inviando la relativa documentazione”. Si capirà allora seè in credito oppure in debito con il, cioè il finanziatore dello. L’amministrazione comunale ha sempre lamentato carenza di fondi e ritardi nei pagamenti, ma il provvedimento di revoca afferma che “per quanto riguarda il 2017, pur a fronte di una sensibile riduzione del numero dei soggetti accolti, ampiamente superiore al 30% dei posti finanziati, è stato liquidato il 70% del finanziamento concesso”. I soldi, quindi, ...