Repubblica | Crosetti | Ora teniamoci pronti Appendiamo i fascisti

ilgiornale

: RT @DamianoOppici: @m_crosetti Mamma mia come s'è ridotta Repubblica! - MaffeoDaniela : RT @DamianoOppici: @m_crosetti Mamma mia come s'è ridotta Repubblica! - MarcoFlorean : RT @MarsellaLuca: Sinceramente credo che il giornalista di #Repubblica che vuole appendere per i piedi i fascisti non ci riuscirebbe neanch… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Insulti e provocazioni. Maurizio, firma diha abituato i suoi lettori a frasi e a tweet che spesso vanno oltre i limiti del normale dibattito politico sui social. Ma questa volta forse ha fatto il passo più lungo della gamba. In un tweet comparso sui social ieri, nella tarda serata, il giornalista del quotidiano diretto da Mario Calabresi si è lasciato andare ad uno sfogo duro. Anzi durissimo. Le sue parole sono state fin troppo chiare: "Sia chiara una cosa. Dobbiamo reagire, indignarci, batterci, denunciarli, resistere fino alle estreme conseguenze, e se sarà il caso appenderli per i piedi. Mai più", ha affermato su Twitter.Il suo cinguettio ha immediatamente fatto il giro dei social.di fatto ha chiamato alle "armi" l'esercito rosso in una battaglia (nella sua testa) contro un fascismo dei tempi moderni. Il finale è sempre lo stesso: piazzale ...