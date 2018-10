Renzi sfida il Governo | ' Fermatevi | mostriamo noi come abbassare spread e dimezzare tasse'

Blastingnews

(Di domenica 14 ottobre 2018) Matteoconcentra la sua attenzione su due aspetti. Il primo è quello relativo alla necessita' di far emergere quelle che, secondo lui, sono tutte le criticita' di una nota di aggiornamento del Def, da parte delConte, che regalerebbe il concreto rischio che l'Italia possa 'andare a sbattere'. L'altro, invece, è quello relativo alle dinamiche interne del Pd, dove si augura presto possano terminare guerre intestine e si possa dare vita VIDEO ad una partito che torni ad essere unito. Non a caso ha parlato all'uscita di un seggio per le primarie toscane, dove, tra l'altro, ha sostenuto la candidatura della sua 'fedelissima Simona Bonafè. L'ex premier chiede aldi fermarsi La reazione dei mercati riguardo al possibile innalzamento del deficit italiano per finanziare il programma delConte rappresenta un aspetto che sembra preoccupare Matteo. In ...