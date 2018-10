Renzi ha (ri)lanciato Minniti nella corsa alla segreteria : Matteo Renzi ribadisce che le faide nel Pd devono avere fine, e rilancia un endorsement per Marco Minniti alla segreteria del partito. "Vedremo quando Martina lascerà - afferma l'ex presidente del Consiglio in una intervista al Corriere della Sera - Minniti è autorevole e ha ricevuto apprezzamenti da sindaci di qualità: se si candiderà sarà contro Salvini, non contro altri ...