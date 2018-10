Renzi | ' Alla Leopolda con Padoan faremo la nostra controproposta sulla manovra'

Pd - Renzi 'Basta guerre interne'. E sulla manovra 'Alla Lepolda controproposta con Padoan' : ROMA. Chiede una tregua interna, Matteo Renzi , nel giorno in cui Nicola Zingaretti chiude la sua 'Piazza grande' e lancia ufficialmente la sua candidatura. Parla uscendo dal seggio elettorale per le ...

Renzi sulla manovra : «Alla Leopolda con Padoan presenteremo una controproposta al Governo» : Renzi si dice «davvero preoccupato» per l'economia. P er questo avanza la sua proposta: «Ci siamo sentiti ieri con Padoan. In diverse circostanze lui e io, insieme, abbiamo dovuto rassicurare i ...

Renzi ha (ri)lanciato Minniti nella corsa alla segreteria : Matteo Renzi ribadisce che le faide nel Pd devono avere fine, e rilancia un endorsement per Marco Minniti alla segreteria del partito. "Vedremo quando Martina lascerà - afferma l'ex presidente del Consiglio in una intervista al Corriere della Sera - Minniti è autorevole e ha ricevuto apprezzamenti da sindaci di qualità: se si candiderà sarà contro Salvini, non contro altri ...

Tweet di Renzi in merito alla richiesta del Governo sulla sicurezza negli stadi : ecco cosa ha scritto : L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, riferendosi alla misura annunciata dal ministro dell’Interno, che chiederà alle società di calcio di contribuire alla spesa per la sicurezza negli stadi, ha scritto su Twitter: “Caro ministro Salvini, è vero, è solo buonsenso. Lo abbiamo introdotto noi con il Decreto Legge 119/2014 convertito in Legge 146/14. La Lega Nord però ha votato contro allora. Perché adesso ti intesti ...

Pd - il 30enne candidato alla segreteria : “Toccato nervo scoperto nel partito. Mi accusano di essere strumento di Renzi” : Dalla rottamazione all’azzeriamo tutto perché “è tempo per noi di una vera rivoluzione”. Dario Corallo, 30 anni, nella segreteria nazionale dei Giovani democratici dal 2016, è il nuovo candidato alle primarie del Partito democratico. “Potrà sembrarvi uno scherzo, ma non lo è. Mi candido alle primarie Pd”, è l’annuncio sul suo profilo facebook che in meno di 24 ore ha conquistato l’attenzione dei media e oltre 400 mail e messaggi di adesione. Una ...

Pd - Richetti si candida alla segreteria e punta ai voti di parte dei Renziani : “Se ho tradito Matteo? Ma tradire che significa?” : C’è un secondo candidato alla segreteria del Pd: dopo Nicola Zingaretti, è stato il senatore Matteo Richetti a ufficializzare la sua candidatura. Come specificato da ambienti renziani, l’ex-portavoce democratico ed ex fedelissimo di Matteo Renzi si è mosso in autonomia ed è partito già da alcuni mesi con la creazione di un progetto alternativo di cui si è posto come leader. Era il 7 aprile quando Richetti organizzò a Roma ...

Maltempo al Sud - piogge torRenziali : nuova Allerta Meteo di Estofex - allarme estremo per le zone Joniche : Allerta Meteo – Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il Sud Italia, la Sicilia meridionale e il Mar Ionio, principalmente per piogge intense e forti raffiche di vento e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 1 per nubifragi, invece, per il Mar Tirreno e le aree circostanti. Entrambe le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di ...

Matteo Renzi ospite alla terza puntata de L'intervista (Anteprima Blogo) : puntata davvero da non perdere la terza di questo nuovo ciclo de L'intervista di Maurizio Costanzo su Canale 5.L’appuntamento è fissato per la serata di giovedì su Canale5 per la nuova puntata del programma ideato, diretto e condotto da Maurizio Costanzo L’Intervista. Dopo le prime due emissioni con protagonisti Fedez e Massimo Giletti, secondo quanto apprende TvBlog, l’appuntamento di giovedì in seconda serata si colora di temi ...

Deficit al 2 - 4%? Macché allarme Con Renzi (e non solo) era più alto : Tutti o quasi i governi degli ultimi 10 anni hanno usato un diffeRenziale ben più alto del 2,4%, con l'eccezione dell'esecutivo Gentiloni nel 2017 che vi si è scostato dello 0,1% Segui su affaritaliani.it

Roma - l’abbraccio tra Renzi e Gentiloni alla manifestazione Pd. L’ex segretario : “Governo scherza con il fuoco” : Dopo le polemiche post sconfitta elettorale e la cena contestata e poi saltata da Calenda che doveva riunirli, alla manifestazione del Pd organizzata a Roma contro il governo M5s-Lega si sono ritrovati sotto il palco l’ex segretario dem Matteo Renzi e l’ex premier Paolo Gentiloni. I due dirigenti dem si sono abbracciati all’arrivo e lo stesso Gentiloni ha cercato di allontanare le polemiche passate. Così, di fronte alle domande ...

Pd in piazza a Roma alla manifestazione contro il governo Renzi : «Rischio deriva venezuelana» : «Questi incompetenti mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. ...