Reddito di cittadinanza | Conte

Conte : “Frattura tra élite e società civile. La riforma fiscale non si fa d’un tratto - il Reddito di cittadinanza è essenziale” : “Si è creata una frattura tra le élite politiche e la società civile, una progressiva erosione della qualità della classe politica e questo ha creato astensionismo e voglia di cambiare”. E secondo il premier Giuseppe Conte, “le nuove forze politiche hanno saputo interpretare questo senso di cambiamento prospettando un nuovo modo di fare politica”. Intervenendo alla Scuola di formazione politica della Lega, il presidente ...

Il Reddito di cittadinanza non è l’unica soluzione alla disoccupazione. Ma è la peggiore : Non ci possono essere dubbi sul fatto che il tasso di disoccupazione, soprattutto nelle regioni del meridione, costituisca un’emergenza sociale alla quale la politica deve rispondere: non è ammissibile che generazioni intere di cittadini siano marginalizzate economicamente e socialmente. Il reddito di cittadinanza (RdC) è però soltanto una tra le possibili risposte a questo problema e probabilmente la peggiore possibile. Prima di ...

Pensioni e LdB 2019 - Quota 100 e Reddito di cittadinanza solo dalla prossima primavera : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 12 ottobre 2018 vedono arrivare un importante aggiornamento in merito all'avvio della Quota 100 e del reddito di cittadinanza [VIDEO]. Entrambe le misure potrebbero infatti partire solo dalla primavera del prossimo anno. Nel frattempo in Parlamento si registra l'approvazione del Def, un passaggio importante per il pacchetto di misure di comparto Pensionistico e di welfare che sara' avviato nel 2019. ...

Pensioni e Reddito di cittadinanza - Fedeli : ‘Governo - la vostra Quota 100 è contro le donne’ : L’ex ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli ha parlato in XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea) a commento della Nota di aggiornamento al DEF, rivolgendo alcune domande al ministro Paolo Savona. Valeria Fedeli chiede quali investimenti intende fare il Governo visto che, in questo campo, nel DEF, non c’è neppure un euro; poi il suo intervento prosegue toccando i delicati temi del reddito di cittadinanza, ...

Sarà l'Inps del dopo Boeri il guardiano del Reddito di cittadinanza e quota 100. Con 1.000 persone in più : L'assenso di Tito Boeri è un dettaglio superfluo, giustificato anche dal fatto che per il suo mandato, in scadenza a febbraio, la possibilità del rinnovo è totalmente scartata dal governo gialloverde. Quello che invece importa è che l'Inps diventi il guardiano del reddito di cittadinanza e della quota 100 per il superamento della Legge Fornero. E per farlo diventare un centro di gestione più rapido, in linea ...

Reddito di cittadinanza - 5 punti che Di Maio deve chiarire : Finora solo schegge. Così rarefatte da sembrare impazzite. Sul Reddito di cittadinanza sono tanti i punti da chiarire. E farlo prima possibile aiuta l’opinione pubblica e i mercati, molto scettici sul tema che considerano uno dei punti più “pericolosi” della prossima manovra...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza slittano a primavera. Su Reddito 9 milioni di potenziali beneficiari : La misura cavallo di battaglia alle elezioni del Movimento 5 Stelle e su cui, si può dire, ha scommesso la sua intera carriera politica il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ...

Chi ha diritto al Reddito di cittadinanza : Rimangono dubbi sulla platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza: un'inchiesta del Sole 24 Ore mostra come la misura potrebbe riguardare 9 milioni di persone, tra quelle in povertà assoluta e in povertà relativa. Dubbi anche sul funzionamento della card da utilizzare e sui centri per l'impiego.Continua a leggere

La misura del M5S è un tradimento del Reddito di cittadinanza : Laura Castelli, sottosegretaria all'Economia, ha dichiarato che l'erogazione «non sarà in contanti, ma avrà il massimo della tracciabilità» con l'utilizzo di un tessera prepagata, perché l'obiettivo ...

Reddito di cittadinanza - non si stringe il cerchio : "Nove milioni di beneficiari" : Il 15,6% della popolazione potrebbe averne diritto secondo alcuni nuovi calcoli: se così fosse, i 9 miliardi messo in campo...

Di Maio : “Reddito di cittadinanza e quota 100 fondamentali per la tenuta sociale dell’Italia” : Secondo il presidente del Consiglio Conte "le Autorità indipendenti svolgono un ruolo istituzionale e si esprimono. Ma, quando si esprimono, noi dobbiamo tenere conto che si esprimono in modo articolato e ci sta che applichino degli algoritmi per la crescita in modo differente da quelli che noi applichiamo. Se lei prende 10 economisti e li mette a lavoro potranno dare indicazioni diverse sulle previsioni di crescita".Continua a leggere

Quota 100 e Reddito di cittadinanza slittano a primavera : Roma, 11 ott., askanews, - Il reddito di cittadinanza e le nuove pensioni post Fornero inizieranno ad essere erogati in primavera, non prima di inizio aprile e quindi a ridosso delle elezioni europee. ...

Def - Di Maio : “Vogliamo restare in Europa e migliorarla. Reddito di cittadinanza uccide voto di scambio” : “Se abbiamo deciso di investire nel Reddito di cittadinanza e nella quota 100, lo abbiamo fatto perché queste misure sono fondamentali per la tenuta sociale dell’Italia”. Così Luigi di Maio in un video diffuso su facebook in vista dell’esame della Manovra da parte dell’Unione Europea. “Dialoghiamo con tutti – ha aggiunto – ma non torniamo indietro perché quello che era da fare va fatto. Adesso andiamo ...

Manovra - Savona : "Reddito cittadinanza e Riforma Fornero attuati con gradualità" : Non solo il reddito di cittadinanza ma anche la Riforma della Legge Fornero verrà attuata con gradualità e io ringrazio la coalizione di cui faccio parte perché questa gradualità è stata accettata ma ...