Reddito cittadinanza | Conte | ' Offerte di lavoro anche su base geografica'

Giuseppe Conte : "Reddito di cittadinanza su base geografica" : "Abbiamo approfondito anche le inefficienze che si sono verificate in Germania". È quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Milano parlando del reddito di cittadinanza. "Stiamo pensando a come modulare le offerte di lavoro anche su base geografica. Sono tutti dettagli che serviranno a rendere più o meno efficace la riforma", ha aggiunto.Sulla manovra economica, a partire dalla pace fiscale, Conte ha spiegato ...

Il Reddito di cittadinanza non è l’unica soluzione alla disoccupazione. Ma è la peggiore : Non ci possono essere dubbi sul fatto che il tasso di disoccupazione, soprattutto nelle regioni del meridione, costituisca un’emergenza sociale alla quale la politica deve rispondere: non è ammissibile che generazioni intere di cittadini siano marginalizzate economicamente e socialmente. Il reddito di cittadinanza (RdC) è però soltanto una tra le possibili risposte a questo problema e probabilmente la peggiore possibile. Prima di ...

Pensioni e LdB 2019 - Quota 100 e Reddito di cittadinanza solo dalla prossima primavera : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 12 ottobre 2018 vedono arrivare un importante aggiornamento in merito all'avvio della Quota 100 e del reddito di cittadinanza [VIDEO]. Entrambe le misure potrebbero infatti partire solo dalla primavera del prossimo anno. Nel frattempo in Parlamento si registra l'approvazione del Def, un passaggio importante per il pacchetto di misure di comparto Pensionistico e di welfare che sara' avviato nel 2019. ...