REALTA' O TEORIA

ilquotidianodellazio

: 'In teoria il virus più pericoloso è quello della rabbia, perché solo una persona è sopravvissuta senza terapie. In… - chetempochefa : 'In teoria il virus più pericoloso è quello della rabbia, perché solo una persona è sopravvissuta senza terapie. In… - Angelredblack1 : RT @Angelredblack1: Teoria complottista o realtà? ?? - MonicaBufagna : RT @chetempochefa: 'In teoria il virus più pericoloso è quello della rabbia, perché solo una persona è sopravvissuta senza terapie. In real… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Nel concetto di democrazia di Rousseau, però, non c'era posto per la lotta politica, così come non c'era posto per i partiti in quanto avrebbero potuto imporre la loro volontà generale sui singoli ...