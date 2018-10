Rai3 | Sopravvissute | la storia di Pina | domenica 14 ottobre

superguidatv

(Di domenica 14 ottobre 2018) Nuova puntata di “”, il programma di Matilde D’Errico che racconta le storie di coraggio di donne: anticipazioni puntata14Le storie di ““ tornano in seconda serata su. Il programma, condotto da Matilde D’Errico, racconta storie di donne che sono riuscite ad opporsi all’amore violento del proprio uomo salvandosi la vita. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di14su Rai tre: anticipazioni 7142018 alle ore 23.55 circa andrà in onda suuna nuova puntata di ““, il programma ideato e condotto da Matilde D’Errico. La protagonista di questa settimana è. La donna ha avuto una vita difficile sin dall’infanzia. Giovanissima, a soli 14 anni, incontra l’uomo che poi diverrà suo marito. Un matrimonio combinato come racconterà la stessa ...