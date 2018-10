Quattro aspetti di Assassin’s Creed Odyssey da cambiare per ambire alla perfezione

optimaitalia

(Di domenica 14 ottobre 2018) L'arrivo di Assassin'ssul mercato è stato salutato in maniera indubbiamente calorosa: il nuovo capitolo della saga curata da Ubisoft si discosta da quelli che sono i canoni classici per tuffarsi in un passato ancor più remoto, nonché distante anche narrativamente parlando (si tratta di un periodo storico antecedente la fondazione della setta degli assassini, ndr). Tanta quindi la libertà di manovra concessa agli addetti ai lavori, che in Assassin'shanno potuto dare sfogopropria inventiva: questo ovviamente si è tradotto in una serie di innesti, a livello di feature, assolutamente interessante sotto il profilo ludico, sebbene alcunidel gioco avrebbero magari meritato un maggiore approfondimento. Non stiamo ovviamente dicendo che Assassin'sdeluda le aspettative, chiariamoci: stiamo semplicemente dicendo che magari su determinati ...