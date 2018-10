Quando tua mamma ti rovina la reputazione (su Twitter) : I meme per il tweet #HimToo della mammaI meme per il tweet #HimToo della mammaI meme per il tweet #HimToo della mammaI meme per il tweet #HimToo della mammaI meme per il tweet #HimToo della mammaI meme per il tweet #HimToo della mammaI meme per il tweet #HimToo della mammaI meme per il tweet #HimToo della mammaI meme per il tweet #HimToo della mammaI meme per il tweet #HimToo della mammaI meme per il tweet #HimToo della mammaI meme per il tweet ...

Giro di Lombardia 2018 : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva la corsa a casa tua! : Sabato 13 ottobre si correrà il Giro di Lombardia 2018, ultima Classica Monumento dell’anno che sostanzialmente chiude la stagione del grande ciclismo. Su un percorso particolarmente duro, caratterizzato da alcune salite molto impegnative come il Ghisallo, il Muro di Sormano e il Civiglio, alcuni dei più grandi campioni del panorama internazionale si daranno battaglia per la conquista della prestigiosa Classica delle Foglie Morte: Vincenzo ...

La tua urina ha un odore cattivo? Quando preoccuparsi : La tua pipì ha un cattivo odore? Non è una cosa normale. Di norma, infatti, la pipì dovrebbe essere limpida, di colore giallo paglierino e senza odore. A volte, però, può capitare che la pipì abbia un cattivo odore. Perché? L’odore della pipì, cioè il liquido che viene prodotto dai reni durante il filtraggio del sangue, può essere influenzato da vari fattori. Alcuni, per dire, non sono preoccupanti. Il consumo di certi alimenti, per esempio, può ...

Quando ti dicono che tua madre si è ammalata per colpa tua : Un giorno la mamma di Alba (nome di fantasia) ha iniziato a sentire le voci. «Cambiò tutto. La mia casa non era più un luogo accogliente in cui sentirmi protetta e al sicuro. Con mia madre in quello stato anche invitare gli amici era fuori questione. Quando le veniva una delle sue crisi di rabbia in piena notte era come se io non esistessi». Oggi Alba ha 36 anni ed è una caregiver. Colei che si prende cura. Un angelo custode per ogni mamma, papà ...

LORENZO RICCARDI NUOVO TRONISTA/ Uomini e donne : "Mi sono tatuato il trono! Quando mi ricapita?" : LORENZO RICCARDI, dopo aver corteggiato Ludovica Valli e Sara Affi Fella, torna Uomini e donne come TRONISTA. E' pronto a trovare l'amore e vorrebbe una donna come sua madre(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Mr Pillster avvisa Quando è il momento di prendere la medicina ed effettuare le misurazioni mediche : Mr Pillster è un'applicazione che aiuta l'utente a ricordarsi di assumere i farmaci negli orari richiesti dalle prescrizioni e di registrare e tenere traccia di vari tipi di misurazioni mediche per tutta la famiglia. E' sufficiente specificare il dosaggio, l'orario e la periodicità di assunzione dei farmaci (giornaliera, alcuni giorni della settimana, intervalli o cicli) e l'app ricorderà all'utente di assumerli con degli avvisi che possono ...

A Mattino Cinque lavora ancora Francesco Vecchi. Ironia nel web. Ricordate Quando Federica Panicucci gli disse : “A Settembre sarai a casa tua” ?! : Oggi è ripartito anche “Mattino Cinque” e sui social non si fa altro che parlare delle minacce fuori onda di Federica Panicucci all’indirizzo del collega Francesco Vecchi: “Vediamo chi ride quando a Settembre sarai a casa tua…”. E invece Francesco Vecchi è rimasto saldamente al suo posto. Anche per questa edizione l’unico vero anchorman a disposizione di Mediaset, è al suo posto a “Mattino ...

“Genitore” - Quando il termine è troppo ampio per l’orizzonte attuale : È estate. Fa caldo. Condizioni ideali per il risorgere di un malinteso (sia detto con ottimismo): lo scandalo di genitore 1 e 2. Sono passati quasi 5 anni da quando la proposta dell’allora delegata ai diritti civili Camilla Seibezzi è stata vittima di un equivoco per la prima volta. È come un telefono senza fili che per una strana maledizione non si interrompe mai. Anche se qualcuno urla che non è così, anche con i sottotitoli, anche con le ...