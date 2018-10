Qual era il farmaco più usato in passato?

Paziente morta - è bufera su Villa dei Fiori : 'Maglia nera per Qualità' : Pochi ospedali in rapporto a una popolazione debordante ed errori medici che causano vittime e dolori. L'epicentro della situazione sanitaria da allarme rosso nel territorio a nord est di Napoli è in ...

Marco Mengoni e Ed Sheeran imitati nella puntata di Tale e Quale Show del 12 ottobre : i video delle sorprendenti imitazioni : Vince Antonio Mezzancella la quinta puntata di Tale e Quale Show del 12 ottobre con l’interpretazione di Eros Ramazzotti nel famoso brano “Un angelo disteso al sole”. Un grande successo per lo Show che ha raggiunto più del 20% di share e ha intrattenuto il pubblico con le imitazioni e la presenza del giudice speciale Antonella Clerici. Tra le tante imitazioni troviamo quella di Massimo Di Cataldo nei panni del famosissimo cantautore ...

Giro di Lombardia - Thibaut Pinot : “La vittoria più bella - Qualcosa di magnifico. Attaccare con Nibali era un obbligo” : Thibaut Pinot ha vinto il Giro di Lombardia 2018, Classica Monumento che conclude la stagione del grande ciclismo internazionale. Il francese si è imposto sul traguardo di Como al termine di una giornata da assoluto protagonista: ha attaccato sul durissimo Muro di Sormano insieme a Vincenzo Nibali e poi ha staccato lo Squalo sull’ascesa di Civiglio involandosi in solitaria verso il Lungo Lago. Il transalpino della FDJ ha conquistato la sua ...

Facebook hackerato? Ecco Quali dati sono stati rubati : L’attacco hacker subito da Facebook avrebbe colpito pochi utenti, e meno di quelli previsti. Ma quali dati hanno in possesso gli hacker? Eccoli Facebook hackerato? Ecco quali dati sono stati rubati L’attacco informatico subito da Facebook negli scorsi mesi avrebbe colpito molti meno utenti previsti. Infatti degli oltre 50 milioni di utenti potenzialmente hackerati, sarebbero […]

Ciclismo – Nibali al Team Sky? La clamorosa possibile svolta nella carriera dello SQualo dello Stretto : Vincenzo Nibali vuole correre almeno fino al 2021, il corridore della Bahrain-Merida potrebbe cambiare squadra per correre fino all’età di 36 anni: il Team Sky nel suo futuro? Vincenzo Nibali ha ancora tanto da dimostrare ed ottenere nello sport che l’ha già reso un campione. Nonostante i suoi 33 anni, il ciclista della Bahrain-Merida non pensa minimamente al ritiro e punta spedito ad un obiettivo importante: ...

«Tale e Quale Show 2018» : la lotta tra Mezzancella-Ramazzotti e Di Cataldo-Sheeran : Arisa - Antonella EliaLoredana Bertè - Guendalina TavassiEros Ramazzotti - Antonio MezzancellaAlessandra Amoroso - Roberta BonannoSimon Le Bon - Andrea AgrestiMarco Mengoni - Giovanni VerniaViola Valentino - Matilde BrandiEd Sheeran - Massimo Di CataldoDalida - Vladimir LuxuriaJohn Travolta - Raimondo TodaroLigabue - Mario ErmitoAdele - Alessandra DrusianA separarli sono solo quattro punti. Quattro gradini che portano al trionfo dell’uno e ...

Le imitazioni a Tale e Quale Show del 12 ottobre da Marco Mengoni a Ligabue e Ed Sheeran : Manca poco alla puntata di Tale e Quale Show del 12 ottobre condotto da Carlo Conti, direttamente dagli studi intitolati a Fabrizio Frizzi. I concorrenti sono pronti per delle nuove sfide e nuove trasformazioni, e dovranno tentare di superare in classifica la collega Roberta Bonanno che attualmente è classificata prima dopo l’esibizione su “Firework” nei panni di Katy Perry della scorsa settimana che l’ha portata in vetta seguita da Vladimir ...

Polonia - Boniek mette in guardia su Piatek : “Ha Qualità ma non segnerà sempre” : Zbigniew Boniek, attuale numero uno della federcalcio polacca, ha mostrato imbarazzo in vista dell’imminente incontro tra Polonia e Italia, sua patria calcistica: “Dipendesse da me, non giocherei mai contro l’Italia, che è la mia seconda patria. Dopo queste due partite speriamo di non incontrarci più se non in una finale di un torneo importante“. Sul match di andata: “Nella prima gara avremmo meritato di ...

Fibra ottica - le tipologie : Qual è quella vera? Come sceglierla e velocità : La delibera AGCOM di quest’estate ha stabilito che la vera Fibra è quella FTTH o FTTB e che tutti gli operatori telefonici devono utilizzare nei messaggi pubblicitari e nelle comunicazioni commerciali una simbologia universale di riferimento. Ovvero un bollino verde per le offerte Fibra FTTH/FTTB, un bollino giallo per le tariffe Fibra FTTS e un bollino rosso per le offerte ADSL FTTE. Ma qual è la differenza tra i tipi di Fibra ottica e quali ...

Un urlo all’improvviso - in piena notte. Nella casa del GF non è il primo caso - ma stavolta… “Doveva succedere” - penserà Qualcuno di voi… : Al Grande Fratello capitano, più o meno, sempre le stesse cose. Aerei con messaggi, baci, risse, riappacificazioni, nudi più o meno integrali e la coppia di vicini che si lamenta in diretta tv. Proprio così, ancora una volta e non certo per l’ultima, la coppia di vicini infastiditi dagli schiamazzi notturni, colpisce ancora. Già, perché ogni anno vengono disturbati dai fan che si appostano fuori dalla casa, sulle staccionate in giardino, e ...