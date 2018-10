Psg-Stella Rossa | presunta combine | “ecco cosa rischiano i club” Il Napoli alla finestra

calcioweb.eu

: L'indiscrezione dalla Francia: #Psg - #StellaRossa truccata? In ballo una scommessa da 5 milioni di euro ?? - DiMarzio : L'indiscrezione dalla Francia: #Psg - #StellaRossa truccata? In ballo una scommessa da 5 milioni di euro ?? - Sport_Mediaset : #PsgStellaRossa, l'#Uefa sapeva tutto! - sscnapoli : La SSC Napoli è lieta di annunciare che la campagna vendite dei mini abbonamenti validi per le prossime due gare de… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Sta destando scalpore, la clamorosa indiscrezione dell’Equipe sullain Champions League tra il Psg e ladi Belgrado. Per il quotidiano francese, ci sarebbe stato un anomalo flusso di scommesse sulla vittoria con 5 gol di scarto da parte della squadra di Buffon, come si è poi verificato (la partita è terminata 6-1). Un vero e proprio caos, che potrebbe avere conseguenze sul girone di Champions che vede coinvolte le due squadre, dove c’è anche il. Dalle colonne de “Il Mattino”, l’avvocato Mattia Grassani, ha dichiarato: “il club francese rischia poco, quasi niente. I serbil’impossibile. Se la Uefa appura certe verità, non immagino proprio come potrebbero cavarsela. Come minimo ci sarà l’esclusione dcompetizione, si deve valutare poi l’eventuale durata della punizione ...