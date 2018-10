Pro Nissa implacabile | batte per 3 a 1 i padroni di casa del Cus Palermo

Nuova Nissan Qashqai : debutta il piccolo ma potente Propulsore a benzina 1.3 litri [FOTO] : Il nuovo propulsore è disponibile nelle versioni da 140 CV e 160 CV di potenza ed offre nuovi standard di sicurezza e piacere di guida Nissan Qashqai è ora disponibile con un inedito motore a benzina da 1.3 litri. Si apre così il nuovo capitolo della storia di successo di Qashqai, il crossover più venduto in Europa; una novità destinata ad attrarre nuovi clienti. Si tratta di un motore ad alta efficienza, disponibile nelle versioni da 140 ...

Nissan LEAF Protagonista della Electric Marathon : Nissan ha partecipato alla Electric Marathon con sei Nissan LEAF 100% elettriche e altrettante squadre universitarie che si sono sfidate nel percorso tra Tallinn (Estonia) e Montecarlo. Nell’edizione 2018, Nissan LEAF è l’unico veicolo elettrico di massa scelto per competere nella propria categoria. Nuovo il formato della maratona rispetto alle precedenti edizioni. “Questa volta le […] L'articolo Nissan LEAF protagonista della Electric ...

Nissan Leaf Protagonista della maratona elettrica in Europa : Roma, 24 set., askanews, - Nissan partecipa alla Electric Marathon con sei Nissan Leaf 100% elettriche e altrettante squadre universitarie che si stanno sfidando nel percorso tra Tallinn, Estonia, e ...

Nissan ProPilot - Come funziona l'assistente alla guida - VIDEO : Abbiamo provato il nuovo sistema Adas (assistenza alla guida) della Nissan, il ProPilot, che promette di migliorare il confort e soprattutto la sicurezza, nel traffico Come in autostrada. Ecco Come funziona, a bordo di una Qashqai. Livello 2. Innanzitutto, il ProPilot è un sistema di assistenza di livello 2, ovvero aiuta il conducente a mantenere la traiettoria e la distanza dagli altri veicoli, ma non può mai sostituirsi a chi sta al ...

Sylphy Zero Emission : Dongfeng Nissan inizia a Produrre l'auto elettrica in Cina" : La Cina è il mercato automobilistico più grande al mondo sia in termini di volumi che di capacità di sviluppo dell'industria stessa. Il mercato si sta evolvendo rapidamente, specialmente nei settori ...

Nissan - Avviata in Cina la Produzione dell'elettrica Sylphy : La Nissan, insieme al partner Dongfeng, ha avviato la produzione in Cina della Sylphy Zero Emission. Si tratta della elettrica presentata nell'aprile scorso al Salone di Pechino: sviluppata sulla base della nuova Leaf, è riservata al mercato cinese. L'avvio della produzione avviene in un momento storico: la joint venture festeggia infatti il traguardo dei 10 milioni di vetture prodotte in Cina e la Sylphy è il primo modello elettrico assemblato ...