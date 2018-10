Primi dettagli d’acquisto Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro | con prezzi per l’Europa

Primissimi dettagli OnePlus 7 : soluzione estetica del tutto nuova (FOTO) : Siamo in presenza dei Primissimi dettagli relativi al OnePlus 7: potrebbe sembrarvi assurdo, anche se poi non così tanto, dato il render trapelato e che vede protagonista il prossimo OPPO R19, smartphone in programma per marzo 2019 ed ipotetico fratello gemello del flagship OnePlus dell'anno venturo. Il primo particolare che dovrebbe catturare l'attenzione degli utenti è nel notch, che per la prima volta potrebbe assumere una conformazione ad ...

Ubisoft svela i Primi dettagli sui miglioramenti tecnici di Assassin's Creed 3 Remastered : Come probabilmente saprete, poco tempo fa Ubisoft ha annunciato la versione rimasterizzata di Assassin's Creed 3 e, ora, ha rivelato i primi dettagli ufficiali per il gioco. Stando a quanto riportato da DSOGaming, questa versione rimasterizzata viene fornita con un nuovo sistema di rendering per illuminazione, nuovi modelli per i personaggi, nuove texture ad alta risoluzione e una folla più densa.Ma non solo, Ubisoft ha confermato il supporto ...

Vodka è il nuovo singolo di Biondo che anticipa il prossimo album : data di uscita e Primi dettagli : Il nuovo singolo di Biondo si intitola Vodka e sarà disponibile dal 12 ottobre in radio e in digital download. Il brano è il primo estratto dal nuovo progetto discografico di inediti di Biondo, in uscita prossimamente, e segna un nuovo capitolo musicale del percorso artistico del trapper. Noto per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, Biondo ha rilasciato l'ep Deja Vu nel corso della fase serale del programma che lo ha visto in sfida ...

Star Wars - ecco titolo e Primi dettagli sulla nuova serie tv : La galassia lontana lontana è un universo in continua espansione e, infatti, accanto alle trilogie cinematografiche in completamento e annunciate per il futuro, dal marzo scorso è stata ufficializzata anche la partenza di una nuova serie tv all’interno del mondo di Star Wars. Destinata alla nuova piattaforma streaming di Disney prevista per il 2019, la nuova produzione sarà affidata a Jon Favreau, regista e sceneggiatore già familiare con ...

Galaxy A5 2016 si aggiorna i Primi di ottobre 2018 : i dettagli sul firmware : Samsung ha iniziato a rilasciare a ottobre 2018 il nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A5 2016: ecco i dettagli sulle principali novità al riguardo.Segnaliamo agli utenti possessori di un Samsung Galaxy A5 2016 SM-A510F No Brand, quindi non acquistato tramite operatore telefonico, che l’azienda coreana ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware.Samsung Galaxy A5 2016 si aggiorna a ottobre 2018: ecco le novitàIl ...

Primi dettagli su MWC19 Barcelona - : ... IoT, AI e big data evidenziando l'impatto e come queste possono migliorare la vita di cittadini, aziende, governi in tutto il mondo. I visitatori avranno modo di sperimentare la connettività ...

Samsung Galaxy A9 Pro (2018) con quattro fotocamere posteriori : i Primi dettagli tecnici : Svelati, sulla carta, i primi dettagli tecnici delle quattro fotocamere posteriori che dovrebbero essere montate sul prossimo Samsung Galaxy A9 Pro (2018).Dopo l’annuncio ufficiale del primo smartphone con tre fotocamere posteriori di Samsung, il Galaxy A7 2018, tra qualche settimana sarà presentato anche il nuovo Galaxy A9 Pro (2018) che sulla carta avrà ben quattro fotocamere posteriori.Infatti in data 11 ottobre 2018 Samsung presiederà ...

Milano Music Week 2018 con Elisa - Eros Ramazzotti - concerti e showcase : Primi dettagli sul programma : Milano Music Week 2018 accoglie Elisa ed Eros Ramazzotti ma anche molti altri artisti del panorama Musicale nostrano, a Milano durante la settimana della Musica di novembre. Oggi è stata presentata alla stampa la nuova edizione della Milano Music Week che che per una settimana coinvolgerà Milano anche con eventi di risonanza europea. L’evento inaugurale verrà realizzato in collaborazione con Universal Music e vedrà protagonista Elisa che ...

Sony sgancia la bomba : annunciata PlayStation Classic con data di uscita e i Primi succosi dettagli : Il mondo delle miniconsole è pronto per accogliere un altro imperdibile esponente di un trend di grande successo lanciato da Nintendo. Era solo questione di tempo prima che anche Sony decidesse di entrare ufficialmente in questo settore con un vero e proprio pezzo da novanta: PlayStation Classic.L'annuncio è arrivato attraverso il PlayStation Blog e rivela i primissimi succosi dettagli di una console che sarà il 45% più piccola della PlayStation ...

Skoda Kodiaq RS : i Primi dettagli del SUV pronto a infiammare il Nurburgring [VIDEO] : Il SUV sportivo top di gamma e ad alte prestazioni sarà presentato al Salone dell’Auto di Parigi 2018 A poche settimane dalla première al prossimo Salone dell’Auto di Parigi 2018, Skoda svela in un video alcuni particolari di Kodiaq RS, il primo SUV ad alte prestazioni nella sua storia, disponibile a 5 e 7 posti. Il nuovo modello sarà caratterizzato da gruppi ottici in tecnologia full-LED, strumentazione digitale Virtual Cockpit e nuova ...

Video promo esteso e trame dettagliate dei Primi due episodi di Grey’s Anatomy 15 - tra incidenti e segreti : Dopo la divulgazione del primo Video promo dedicato alla première di stagione, ABC ha reso note le trame dettagliate dei primi due episodi di Grey's Anatomy 15, che forniscono nuove anticipazioni sul debutto speciale da due ore previsto il 27 settembre (in Italia il 29 ottobre su FoxLife), e un nuovo promo esteso da un minuto con scene inedite. Confermati, tra le guest star del primo episodio, Stefania Spampinato nei panni di Carina DeLuca, ...

Fumito Ueda : Primi imperdibili dettagli del nuovo progetto del papà di ICO - Shadow of the Colossus e The Last Guardian : ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian non sono giochi adatti a tutti i palati ma si tratta di opere caratterizzate da un valore inestimabile, nate dalla mente di una delle personalità più apprezzate dell'universo videoludico: Fumito Ueda.Proprio a causa delle innegabili qualità (al netto ovviamente di alcuni difetti) dei precedenti titoli, il futuro di Ueda e del suo studio, genDesign, incuriosisce parecchi giocatori. Gli ultimi indizi ...

In arrivo aggiornamento per Spider-Man PS4 - Primi dettagli : Il tasso di sfida offerto da Spider-Man PS4 è già molto elevato, come i giocatori stanno sperimentando in questi giorni. Insomniac Games in collaborazione con Marvel è riuscita a creare la simbiosi quasi perfetta, confezionando un titolo a dir poco eccellente che ha soddisfatto ampiamente la critica internazionale. Per completarlo al meglio i giocatori si stanno già adoperando a reperire sul web guide e consigli, segno di come il gioco sia ben ...