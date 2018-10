Presto papà | vescovo sospende sacerdote

Presto diventerà papà - vescovo di Ischia sospende sacerdote : Tra qualche tempo diventerà papà di un bimbo frutto della sua relazione sentimentale con una donna. Per questo il vescovo di Ischia , Pietro Lagnese, ha sospeso dall'esercizio del ministero sacerdotale don Gianfranco Del Neso, amministratore parrocchiale della chiesa di "Maria Ss. Madre della Chiesa" (Lacco Ameno). A darne notizia in una nota è lo stesso vescovo di Ischia . La nota della Diocesi di Ischia precisa che è ...

NBA – Andre Drummond Presto papà? Due ex sono incinte : il mistero si infittisce e il gossip impazza : Situazione complicata per Andre Drummond: due sua ex ragazze sono rimaste incinte e affermano che il centro dei Pistons sia il padre di entrambi i bambini Andre Drummond potrebbe diventare papà a breve. Una bella notizia direte voi, ma forse il centro dei Pistons non la penserà così. Anche perché Drummond potrebbe diventare papà di due bambini, avuti da due donne diverse e nessuna delle quali è attualmente la sua ragazza. Andiamo con ...