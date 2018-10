La Lazio vuole dare la Precedenza a destra : Mercato e un pizzico d'ansia. La Lazio guarda al futuro, ma con un occhio pure in Belgio dove divampa il caso 'calciopoli', visto che tra gli indagati illustri c'è Mateja Kezman, l'agente di ...

Schianto per una mancata Precedenza - donna incastrata salvata dai vigili del fuoco : Auto della Pubblica Assistenza Sant'Agata fuori strada, illeso il conducente 3 Schianto per una mancata precedenza, donna incastrata salvata dai vigili del fuoco I soccorsi sul posto Incidente a ...

Le Iene – Il test della patente di Belen - tra allusioni hot e ‘diritto di Precedenza’ : la frecciatina ai suoi ex è tagliente [VIDEO] : Belen Rodriguez a ‘Le Iene’ per il test della patente dopo la multa rimediata a Milano, la showgirl tra battutine hot e frecciatine ai suoi ex fidanzati “Dovevo prendere un po’ d’aria al cervello“: così Belen Rodriguez giustifica a Corti e Onnis, inviati de Le Iene, la follia per cui la sera del suo compleanno è stata fermata dalla Polizia di Milano (VEDI QUI). La bella showgirl infatti si è fatta ...

Assunzioni : quali lavoratori hanno diritto di Precedenza : In tempi di forte disoccupazione e di aumento esponenziale di contratti a termine, potrebbe essere utile sapere se ci si trova in condizione di poter esercitare il diritto di precedenza nelle Assunzioni, nei confronti del proprio datore di lavoro. Supponiamo che un lavoratore venga assunto da un’azienda con un contratto a termine. Il suo periodo di lavoro è un successo, il datore di lavoro è soddisfatto del suo rendimento, ma il contratto è in ...

Automobilista di 80 anni non dà la Precedenza e investe un 18enne in moto. Succede a Padova : A Vigodarzere in provincia di Padova, un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale mentre era a bordo della sua moto, una KTM da cross, investito da una donna di 80 anni che non gli ha dato la precedenza. Francesco De Paoli, la vittima, era un appassionato di calcio e motori e, come si legge su TGPadova.it, fino al 2016 giocava nell'Indomita Vigodarzere.Lo schianto è avvenuto in via Roma all'incrocio con via Verdi: ...

Liguria - un operaio : per lavori Autostrade dà Precedenza a traffico : Roma, 22 ago., askanews, - Luciano Carmassi, operaio che lavora da oltre 32 anni in un'azienda che fa installazioni telefoniche sulle Autostrade della Liguria, ha rilasciato un'incredibile ...

Lite per la Precedenza a Vico Equense - aggredito militare : presi tre del clan d'Alessandro : Nella mattinata odierna i carabinieri delle compagnie di Sorrento e Castellammare di stabia hanno tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza ai domiciliari emessa dal tribunale di Torre ...

Scuola - legge 104 : ecco cosa dice la normativa in merito all’esclusività ai fini della Precedenza : Una lettera pubblicata sul numero odierno del quotidiano ‘Italia Oggi’, ha dato l’opportunità di rispondere ad un importante quesito sulla normativa riguardante l’esclusività dell’assistenza ai fini della precedenza per la legge 104/92. La risposta al quesito è stata data dall’esperto di ‘Italia Oggi’, Antimo Di Geronimo. Una lettrice chiede, per l’appunto, come venga interpretata la ...