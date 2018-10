Ponte Morandi | due mesi fa il crollo Sfollati | al via i traslochi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 ottobre : Ponte morandi. Minacce alla Commissione - ora Autostrade fa causa agl’ispettori che la inchiodano : Minacce Autostrade contro chi indaga. “Faremo causa al ministero” Il bersaglio: il lavoro della Commissione sul crollo. A due mesi dalla strage la società dei Benetton non ammette responsabilità di Giorgio Meletti Monsieur le Paragurù di Marco Travaglio Quando si è appreso che il nouveau philosophe Bernard-Henri Lévy abbandonava il Corriere per passare a La Stampa, abbiamo immaginato il carnevale di Rio organizzato da redattori, ...

Genova. Ponte Morandi : Giovedì gli sfollati nelle case per ritirare i loro beni : Potranno rientrare brevemente nelle loro abitazioni gli sfollati delle case sotto al Ponte Morandi di Genova crollato il 14 agosto.

Crollo Morandi - corteo sfollati a Genova : “Vogliamo il Ponte”. Presentato il piano per recupo beni da case : ‘Inizio giovedì’ : Seconda manifestazione dei cittadini di Genova per chiedere risposte pratiche dopo il Crollo del Ponte Morandi, che ha provocato 43 morti e spezzato in due la città isolando la Valpolcevera. Il comitato degli sfollati di ponte ha aperto il corteo “Riprendiamoci Genova” nella giornata in cui ha riaperto via 30 Giugno, arteria fondamentale per il traffico della zona interessata dal collasso del viadotto, e il neo-commissario Marco ...

Ponte Morandi : Toti - ora indennizzi per aziende e porto : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - "Gli sfollati oggi hanno tutti una casa e avranno un indennizzo che è piuttosto abbondante rispetto ai prezzi di mercato e consentirà loro di ricominciare la vita in un'altra casa. La conversione è stata ben fatta dalla commissione e dal Parlamento. Ora occorre avere le

Ponte Morandi : al Carlo Felice minuto di silenzio chiesto da Casellati : Genova, 12 ott. (AdnKronos) - Un minuto di silenzio al teatro Carlo Felice di Genova in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Lo ha chiesto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, al termine della giornata trascorsa nel capoluogo ligure e conclusasi con la parteci

Ponte Morandi : apre il bypass per via della Superba - al taglio del nastro anche Autostrade : E' già aperto, ma il taglio del nastro avverrà sabato mattina. Il bypass tra il casello autostradale dell'Aeroporto e via della Superba, la nuova strada all'interno delle aree Ilva dedicata al ...

CASELLATI - VISITA Ponte Morandi E INCONTRA SFOLLATI/ Presidente Senato : “La loro dignità è lezione per tutti” : CASELLATI: "Non aiutare bene Genova fallimento inaccettabile". Ultime notizie, la Presidente del Senato sulla manovra: "Parole possono condizionare mercati"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 20:08:00 GMT)

StraGenova nel cuore – A due mesi dal crollo del Ponte Morandi - la corsa di chi ‘rialza la testa’ : Domenica 14 ottobre si tiene l’edizione speciale della corsa “StraGenova nel cuore”, organizzata dall’Uisp: il via alle 10 dalla Lanterna Una corsa che unisce, quante volte l’abbiamo detto? La “StraGenova nel cuore” di domenica 14 ottobre è qualcosa di più: una comunità di persone e una città ferita che insieme alzano la testa, si ritrovano e corrono per guardare in avanti. A due mesi esatti dal crollo del ponte ...

Ponte Morandi : Toninelli - in dl 72 mln per pieno indennizzo sfollati : Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Lo avevamo promesso e siamo stati di parola. Ecco nel decreto emergenze 72 milioni per un pieno indennizzo agli sfollati di #Genova. Il diritto a una nuova casa viene prima di tutto. In arrivo aiuti anche a imprese. E' così che la città torna pian piano alla sua normalit

Il Ponte Morandi può essere ripristinato? Una soluzione rapida e sostenibile c'è : Federbeton, avvertendo la responsabilità del settore produttivo che rappresenta e del suo ruolo nell'economia nazionale e nella società italiana più in generale, mette a disposizione le sue ...

"Ingegneria dei disastri" su Alpha indaga sui perché dietro un disastro come quello del crollo del Ponte Morandi : In un momento in cui il crollo dei ponti è di tragica attualità dopo il crollo del Ponte Morandi dal 15 ottobre ogni lunedì alle 21.05 in prima tv su Alpha, Canale 59 DTT, arriva 'Ingegneria dei ...

Ponte Genova - Strabag “pronti a ricostruzione Morandi”/ Gruppo austriaco ‘insidia’ Fincantieri e Aspi : Ponte Genova, Strabag: "pronti a partecipare alla ricostruzione del viadotto Morandi". Il Gruppo austriaco si candida insidiando Fincantieri e Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:59:00 GMT)

Ponte Morandi - Autostrade presenta progetto per ricostruzione : Autostrade per l'Italia presenta il progetto per la ricostruzione del Ponte Morandi, crollato tragicamente la vigilia di Ferragosto . "Ritenendo essenziale l'obiettivo di ripristinare nel minor tempo ...

MALTEMPO LIGURIA : ALLERTA ROSSA A PONENTE/ Ultime notizie meteo : sgomberati i mezzi sotto il Ponte Morandi : LIGURIA e Piemonte: ALLERTA meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 00:40:00 GMT)