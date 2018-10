Polonia-Italia | Mancini chiede ancora tempo | “I ragazzi cercano di fare il massimo

Polonia-Italia 0-1. Biraghi traverse e occasioni : gli azzurri dominano e al 93' vincono - retrocessione evitata : Torna il gol, torna la vittoria: decide Biraghi al 92' la delicata sfida dell'Italia in Polonia, cancellando lo spettro della retrocessione nella Lega B di Nations League: con la prossima sfida contro ...

Polonia-Italia 0-1 : pagelle e tabellino - Nations League 2018/2019 : Polonia-Italia, Nations League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino.

Polonia-Italia - Verratti : “Più bello vincere così. Bravi a crederci” : Intervistato ai microfoni di “Rai 1” al termine di Polonia-Italia, partita di Nations League conquistata in pieno recupero grazie ad una rete di Biraghi, Marco Verratti, centrocampista della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del successo ottenuto stasera. Polonia-Italia, Verratti: “La vittoria ci mancava” Il giocatore del Psg è molto felice per il ritorno […] L'articolo Polonia-Italia, ...

Polonia-Italia 0-1 - Nations League 2019 : vittoria meritatissima in zona Cesarini. Azzurri salvi - decide Biraghi : Polonia-Italia della Nations League 2019 finisce sul punteggio di 0-1 dopo un incontro davvero incredibile. La Nazionale del CT Roberto Mancini, infatti, domina in lungo ed in largo per tutti i novanta minuti ma, dopo aver sbagliato una messe di occasioni da gol, sbanca lo stadio di Chorzow con un tap-in di Cristiano Biraghi al 92′. Con questi tre punti la Nazionale si salva dalla retrocessione in Lega B della Nations League e condanna la ...

Polonia-Italia - Mancini : “Vittoria ottima. Era ingiusto che finisse 0-0” : Intervistato ai microfoni di “Rai 1” al termine di Polonia-Italia, partita di Nations League dominata ma vinta all’ultimo respiro grazie ad una rete di Biraghi, Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della salvezza dalla Lega B conquistata stasera. Polonia-Italia, Mancini: “Possiamo migliorare ma ci vuole pazienza” Grande soddisfazione ovviamente da ...

