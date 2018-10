Polonia-Italia | la festa al fischio finale VIDEO

Nations League - Polonia-Italia : 0-1. Il tabellino : Polonia-Italia 0-1, Primo tempo 0-0, MARCATORI Biraghi al 47' s.t ITALIA, 4-3-3, Donnarumma; Florenzi, dal 39' s.t. Piccini,, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, ...

Italia - la dedica di Biraghi dopo la rete alla Polonia : 'Il gol è per Astori' : Una rete importantissima, decisiva. Poi la dedica toccante, in campo prima con le mani alzate al cielo con il segno '13', ai microfoni di Rai Sport nel post gara poi: " Astori è parte di me, come tutti i miei compagni della Fiorentina e tutti quelli che hanno giocato con lui. Avendolo vissuto in prima persona ci ha toccato di più quello che ...

Polonia-Italia - Mancini : 'Gara dominata. Siamo in crescita - ma serve tempo' : Anche se ingiustamente, questo match stava per terminare 0-0", le parole di Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League. "L'abbraccio con Bernardeschi e la grande ...

Polonia-Italia - Florenzi : “Poteva finire 4-0 ma un aspetto è da migliorare” : Intervistato ai microfoni di “Rai 1” al termine di Polonia-Italia, partita di Nations League conquistata in pieno recupero grazie ad una rete di Biraghi, Alessandro Florenzi, terzino della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del successo ottenuto stasera dall’Italia. Polonia-Italia, Florenzi: “Sembrava di avere una nube nera sulla testa” Il laterale della Roma fa […] L'articolo ...

Polonia-Italia - Biraghi : “Noi duri a morire. È la vittoria del gruppo” : Intervistato ai microfoni di “Rai 1” al termine di Polonia-Italia, partita di Nations League conquistata in pieno recupero grazie ad una sua rete, Cristiano Biraghi, terzino della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del successo ottenuto stasera. Polonia-Italia, Biraghi: “È grazie ad Astori se sono qui” Una vittoria dedicato al compagno della Fiorentina scomparso […] L'articolo ...

Polonia-Italia - Verratti : “Bravi a crederci fino alla fine” : Al termine di Polonia-Italia, Verratti esprime il suo entusiasmo per il successo della Nazionale: “Non vincevamo da tanto. È un successo meritato; in mezzo al campo ci aspettavamo che avremmo potuto segnare da un momento all’altro. La nostra prestazione è stata convincente“. La partita stava per imboccare la strada del pareggio, ma gli Azzurri ci hanno creduto fino all’ultimo: “Il calcio è così: ci sono ...

Calcio - Nations League 2019 : Polonia-Italia 0-1. Parla Roberto Mancini : “Lo 0-0 sarebbe stato ingiusto” : L’Italia passa in Polonia al 92′ grazie ad una rete di Biraghi bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo sugli sviluppi di un corner dopo la spizzata di testa di Lasagna. La Polonia retrocede in Serie B della Nations League, la nostra Nazionale ora può addirittura guardare ad un comunque difficile primo posto. A fine gara Roberto Mancini, CT degli azzurri, ha dichiarato ai microfoni Rai: “Partita dominata, dovevamo fare gol ...

Polonia-Italia 0-1. Biraghi traverse e occasioni : gli azzurri dominano e al 93' vincono - retrocessione evitata : Torna il gol, torna la vittoria: decide Biraghi al 92' la delicata sfida dell'Italia in Polonia, cancellando lo spettro della retrocessione nella Lega B di Nations League: con la prossima sfida contro ...