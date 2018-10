Polonia-Italia 0-1 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Biraghi salva l'Italia - Polonia ko 1-0 Gli azzurri non vincevano da un anno : l'Italia vince in Polonia 1-0 ed evita la retrocessione nella serie B della Nations League. Il gol vittoria di Biraghi al 93'. A retrocedere è la Polonia. LEGGI LA CRONACA

Pagelle Polonia-Italia 0-1 - Nations League 2019 : Chiesa e Verratti strepitosi - Biraghi la sblocca : Finalmente si sblocca la nazionale italiana di calcio. Al termine di una partita dominata in lungo e in largo in casa della Polonia la rete di Biraghi allo scadere vale il successo per 1-0. La squadra guidata da Roberto Mancini mette in mostra una condizione e un gioco davvero eccellenti, anche oggi sono mancati i gol, anche a causa della tanta sfortuna che è stata ripagata proprio al 90′. Vittoria davvero meritata. Andiamo a rivivere ...

Polonia-Italia 0-1 : Biraghi traverse e occasioni. Azzurri dominano ed evitano la serie B : Jorginho colpisce l’incrocio con un tiro da fuori dopo un minuto, poi il bis di Insigne e parate decisive di Sczczesny e pericoli da Zielinski e Milik. Poi, nel recupero, i tre punti

Highlights Nazionale : Polonia-Italia 0-1 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Ecco a voi i Video e gli Highlights tra Polonia Italia di Domenica 14 ottobre alle ore 20:30, partita di Nations League tra la Nazionale azzurra e quella polacca Polonia-Italia – Nel primo tempo Nazionale italiana sfortunata. Gli azzurri infatti avrebbero meritato ampiamente la rete del vantaggio. Gli uomini del commissario tecnico Roberto Mancini hanno […] L'articolo Highlights Nazionale: Polonia-Italia 0-1 Video Gol, Pagelle e ...

ITALIA SI QUALIFICA SE / Vittoria 1-0 in Polonia - ma non basta : bisogna battere il Portogallo e sperare : ITALIA si QUALIFICA se: la nazionale batte la Polonia per 1-0 con un gol di Biraghi all'ultimo respiro e continua a sperare nella QUALIFICAzione alla Final Four, ma non sarà comunque facile(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Calcio : NationsLeague - Polonia-Italia 0-1 : 22.37 A Chorzow, l'Italia batte nel recupero la Polonia (0-1) e scaccia l'incubo retrocessione nel girone Nations League. Finalmente un buona Italia, il risultato sta stretto alla Nazionale di Mancini. Neanche un minuto e Jorginho coglie la traversa. Ancora legno per Insigne (30'), poi parate decisive di Szczesny su Chiellini e Florenzi (36' e 44'). Prima chance polacca nella ripresa con Bereszynski, ma Bernardeschi (di testa) sciupa a botta ...

