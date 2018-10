eurogamer

: PlayStation VR compie due anni, pronti per i festeggiamenti? #PlayStationVR - Eurogamer_it : PlayStation VR compie due anni, pronti per i festeggiamenti? #PlayStationVR - HDblog : RT @HDblog: Playstation VR compie due anni: annunciati Borderlands 2 VR e altre novità - MedievilGame : RT @Il_Nerdastro: Festa e giubilo su al castello! Sir Daniel Fortesque compie oggi 20 anni dalla sua prima apparizione su #Playstation e pe… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Nella giornata di ieriVR ha raggiunto sul suo secondoversario, e ha deciso di festeggiare i duesul mercato a modo suo, apprendiamo da.Come possiamo vedere infattiVR per la sua festa, piuttosto che ricevere dei regali, ha deciso di farne. Per l'occasione verrà infatti regalata una PS4 Pro 500M Limited Edition, un vero pezzo da collezione, ma chi saranno i fortunati?Naturalmente solo coloro i quali hanno dimostrato la loro passione ed il loro amore per, dunque saranno estratti i primi 3 utenti che dal lancio del visore ad oggi hanno trascorso più ore su PS VR per giocare, "scoprire nuovi mondi e vivere esperienze straordinarie" cita l'annuncio che troviamo sul sito.Read more…