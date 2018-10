Picchia il compagno a scuola | per punizione andrà ad assistere i malati di Alzheimer

Vibo Valentia - sequestrata dal compagno e Picchiata per 17 ore : Provvedimento cautelare nei confronti di tre indagati per aver sequestrato una 40enne e per averla contestualmente percossa ripetutamente per oltre 17 ore con calci, pugni e bastoni. Tutto è partito ...

Vede la madre Picchiata dal compagno : lo accoltella per aiutarla e viene arrestato : Un ragazzo di quattordici anni è stato arrestato dalla polizia per aver accoltellato il compagno della madre. È accaduto in via Napoli, nel centro di Sassari, dove il minorenne ha preso il coltello ...

Aggressione a Palermo : 13enne autistico Picchiato e ferito da un compagno : A Palermo uno scolaro di 13 anni, affetto da autismo, è stato aggredito lo scorso giovedì durante una giornata scolastica presso l'Istituto che frequenta, il tecnico economico Damiani Almeyda Crispi. Stando a quanto riportato dai media siciliani durante le lezioni il ragazzo è stato picchiato da un altro compagno un paio d'anni più grande che frequenta la sua stessa Scuola. Secondo quanto rivelato dai Carabinieri di Palermo il quindicenne si è ...

Caserta - abusata - Picchiata e marchiata a fuoco dal compagno. I 3 giorni dell'orrore : L'incubo era iniziato nel dicembre scorso. Quando la donna ha provato a opporsi alle violenze, si è innescata la ferocia del suo aguzzino