Piazza Grande | Gentiloni | “Il Pd deve cambiare strada Il governo manda in fumo le

Notizie del giorno : manovra e “Piazza Grande” : Notizie del giorno: Domani si terrà un Consiglio dei ministri decisivo, durante il quale verrà approvata la legge di Bilancio, come affermato da Luigi Di Maio. E’ iniziata “Piazza Grande”, la kermesse di due giorni a Roma per lanciare la candidatura di Nicola Zingaretti a segretario del Pd. Notizie del giorno: manovra/fisco Domani si terrà un Consiglio dei ministri decisivo, durante il quale verrà approvata la legge di Bilancio, come affermato ...

Primarie Pd - i candidati e chi sta con chi. Piazza Grande e Leopolda : parte la corsa : Da Nicola Zingaretti a Marco Minnitti, passando Matteo Richetti e Francesco Boccia: i nomi in lizza per la guida del partito

Zingaretti : a 'Piazza grande' stiamo costruendo il nuovo : Roma, 13 ott., askanews, - 'La bella notizia è che domani l'assemblea finale la dovremo tenere fuori, in piazza perché ci sarà il triplo delle persone che avevamo immaginato'. Così il presidente della ...

Pd - Zinagaretti apre Piazza Grande : "Dobbiamo salvare l'Italia" : Lanciatala candidatura alle primarie con un discorso improntato sulla discontinuità con l'era renziana. Martina: "La pluralità di candidature è una ricchezza". Imminenete la discesa in campo di ...

Pd - Maurizio Martina a Piazza Grande : “Restiamo uniti”. E annuncia le primarie a febbraio : Il segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, è intervenuto a Piazza Grande, la kermesse organizzata a Roma da Nicola Zingaretti, annunciando le primarie del Pd per l'inizio del prossimo mese di febbraio: "La pluralità dei candidati al Congresso non deve far paura". Gli fa eco il governatore del Lazio: "Dobbiamo offrire all'Italia una nuova speranza. Bisogna combattere perché ce lo chiede questo Paese".Continua a leggere

Pd - Zingaretti apre Piazza Grande : 'Combattere per salvare l'Italia' - : Il presidente della Regione Lazio è alla due giorni organizzata per lanciare la propria corsa a segretario dei dem: attacca il governo e si dice pronto al "lungo cammino per voltare pagina". Martina ...

Pd - Piazza Grande di Zingaretti : 'Salviamo l'Italia'. Martina : 'L'avversario è fuori di noi - restiamo uniti' : 'Io credo che noi dobbiamo offrire all'Italia una nuova speranza , perché chi ha vinto le elezioni il 4 marzo ha iniziato a tradire la fiducia. Volevano un Paese con meno povertà e più giustizia e in ...

Pd - Martina a Piazza Grande 'Gli avversari sono fuori - restiamo uniti'. Zingaretti 'Battiamoci per una nuova speranza' : 'sono qui per ascoltare, è giusto che un segretario vada ad ascoltare le proposte che ci sono. Ce ne saranno altri di questi appuntamenti, l'importante è tenere presente che il nostro avversario è la ...

Zingaretti apre Piazza Grande : "Sarà un lungo cammino - per salvare l'Italia". Martina c'è - valuta se candidarsi : È il giorno di Piazza Grande, la due giorni organizzata da Nicola Zingaretti per lanciare la sua candidatura al Congresso del Pd. "Credo che noi dobbiamo ridare all'Italia una nuova speranza. Chi ha vinto le elezioni il 4 marzo ha iniziato a tradire la fiducia ricevuta, ed è giusto ammetterlo" afferma il governatore del Lazio, "volevano un Paese con meno povertà e più giustizia e in pochi giorni stanno distruggendo le ...

Zingaretti apre corsa - anche Martina e Richetti a Piazza Grande : Roma, 13 ott., askanews, - Oltre 3.200 adesioni da tutta Italia, 600 tra sindaci e amministratori locali. Sono i numeri di 'Piazza Grande': la due giorni romana alla Ex Dogana voluta dal presidente ...

Domani a "Piazza Grande" anche Gentiloni : ANSA, - ROMA, 12 OTT - Sarà Paola De Micheli, deputata del Pd ed ex commissaria straordinaria per la ricostruzione del terremoto in centro Italia, ad aprire Domani i lavori di "Piazza Grande", l'...

Zingaretti lancia 'Piazza Grande' - oltre 2000 adesioni alla kermesse per la campagna delle primarie : Si comincia sabato mattina e alle 11 ci sarà Piazza Municipio: gli amministratori per l'Italia nuova mentre nel pomeriggio partiranno i le 10 piazze tematiche: economia, ambiente, lavoro; welfare e ...