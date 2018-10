Periferie | il bando dei cantieri incompiuti a Genova

Bando Periferie - a Siracusa un Consiglio comunale aperto ai parlamentari : Il "Bando periferie", il programma di riqualificazione urbana , anche in chiave sociale, che destina a Siracusa 13 milioni di euro della Presidenza del Consiglio dei ministri, ieri sera è stato al ...

Firenze - Comune aprirà mutuo da 18 milioni. Nardella : “Governo blocca il Bando Periferie - non possiamo aspettare” : “Faremo noi per i fiorentini quello che avrebbe dovuto fare il governo”. Prima l’annuncio del ricorso alla Corte Costituzionale, adesso la variazione di bilancio con cui il Comune di Firenze decide di indebitarsi per 18 milioni di euro per bypassare la decisione del governo giallo-verde. A meno di un anno dalle elezioni amministrative, al sindaco di Firenze, Dario Nardella, non è ancora andato giù l’emendamento al decreto Milleproroghe con cui ...

Bando Periferie - l'Anci chiede aiuto alla Regione : 'Impugni il provvedimento' : Approfondimenti Alta tensione Governo-Anci sulle periferie: dalla Sicilia allarme anche per le ex Province 21 settembre 2018 periferie dimenticate, Orlando furioso: 'Così lo Stato penalizza i più ...

Bando Periferie - Gibilaro : 'On. Sodano spieghi l'oggetto giuridico della Convenzione ad ogni singolo cittadino!' : Sodano del M5S ,meritevoli di attenzione, nonché indispensabili per comprendere secondo scienza e coscienza la questione sospensione dei "finanziamenti del Bando periferie", operata dal Governo.

Bando Periferie - parla la dem Laura Venittelli : Campobasso soprattutto ma anche Isernia abbandonate al loro destino : Di rapina si tratta, rapina politica, poiché sono soldi che saranno dirottati su enti locali che non ne necessitavano affatto nel meccanismo di perequazione e sussidiarietà». La dirigente nazionale ...

Bando Periferie. Massaro : «L'impegno del Governo non basta - nessuna certezza» : ... e la posizione dei sindaci non cambierà fino a quando non sarà fatta totale chiarezza su questi investimenti che sono linfa vitale per l'economia italiana. Non dimentichiamo che parliamo di 3,9 ...

Sicilia - Bando Periferie. Orlando : 'Lo Stato deve garantire fondi per servizi' : ... è divenuto la "camera di compensazione" su cui le autorità nazionali, e a volte quelle regionali, scaricano il peso di una politica, sarebbe meglio dire di "non-politica" di "spending review" . Un ...

Piano Periferie - Governo assicura : bando rinviato per causa tecnica : Roma, 21 set., askanews, - Con riguardo al c.d. Piano periferie e alla sospensione dell'efficacia delle convenzioni in essere per 96 comuni capoluogo di provincia e città metropolitane, va rilevato ...

Raggi - su bando Periferie Roma importante : ANSA, - Roma, 21 SET - "Abbiamo chiaramente parlato del bando periferie. Roma sta svolgendo un ruolo di interlocuzione importante. Sono certa che si troverà presto una soluzione". Cosi la sindaca di ...

Raggi - su bando Periferie Roma importante : ANSA, - Roma, 21 SET - "Abbiamo chiaramente parlato del bando periferie. Roma sta svolgendo un ruolo di interlocuzione importante. Sono certa che si troverà presto una soluzione". Cosi la sindaca di ...

Bando Periferie - l'Anci rompe le trattative con il Governo. Campobasso e Isernia con il fiato sospeso : ... crea non poche preoccupazioni a Campobasso e Isernia: 28 i milioni di euro destinati al Molise e al recupero dei due capoluoghi, con nuovi posti di lavoro e una importante spinta all'economia ...

Bando Periferie - salta il tavolo col Governo : la rabbia di Mangialardi : 'Abbiamo deciso di sospendere le relazioni istituzionali con il Governo dopo che non c'è stato lo sblocco dei fondi per il Bando Periferie. Avevamo dato tempo al presidente Conte di approfondire ...

MILLEPROROGHE - DECRETO È LEGGE : 151 SÌ - 93 NO AL SENATO/ Caos sul Bando Periferie : ira Pd contro M5s-Lega : DECRETO MILLEPROROGHE è LEGGE: al SENATO 153 Sì, 93 No e 2 astenuti. Palazzo Madama approva, le ultime notizie: Renzi, "il Governo rinvia tutto". Cosa cambia per vaccini e scuole(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:17:00 GMT)

Bando Periferie - Anci sospende le relazioni istituzionali con il Governo. La ministra Stefani : "Falso problema - Decaro ha lasciato il tavolo" : L'Anci sospende le relazioni istituzionali con il governo: lo ha annunciato il presidente Antonio Decaro al termine di una conferenza unificata. "I sindaci non si fanno prendere in giro - ha aggiunto parlando del Bando periferie - non sapevo che nel contratto di governo fosse stato deciso di strappare tutti i contratti fra istituzioni"."Ci vediamo costretti quindi come Anci, nostro malgrado, ad interrompere le relazioni istituzionali e ad ...